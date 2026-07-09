Oud-coureur Giancarlo Fisichella is blij dat zijn thuisland Italië weer een nieuwe held heeft gevonden in Andrea Kimi Antonelli. De jonge Formule 1-coureur werd afgelopen GP China de eerste Italiaan die een Grand Prix won sinds Fisichella, en staat nog altijd eerste in het coureurskampioenschap. De oud-coureur denkt dat Kimi Antonelli wel kans maakt om de jongste wereldkampioen ooit te worden: “Maar hij moet het race voor race bekijken”.

Giancarlo Fisichella was de laatste Italiaan die een Grand Prix won voor de eerste zege van Andrea Kimi Antonelli afgelopen GP China. Fisichella zegevierde voor het laatst tijdens de GP Maleisië van 2006 voor het team van Renault. De Italiaan is echter blij dat zijn thuisland eindelijk weer een held heeft om aan te moedigen.

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“Eindelijk!”, zei Fisichella in Beyond The Grid-podcast toen hem gevraagd werd naar het succes van Kimi Antonelli. “Ik ben daar blij mee, want twintig jaar is te lang. En ik ben echt blij met wat hij tot nu toe presteert. Hij is zo slim. Hij is zo snel. En hij heeft vijf races gewonnen, vijf polepositions op rij. Dat is echt verbazingwekkend. Ik heb in mijn hele carrière drie races gewonnen, in 231 Grands Prix. En hij heeft al vijf races gewonnen in nog geen 30 races van zijn carrière. Dus dit is gewoon geweldig.”

Jongste wereldkampioen ooit?

Kimi Antonelli is echter niet alleen de eerste Italiaanse Grand Prix-winnaar in twintig jaar, maar ook de eerste Italiaanse kampioenschapsleider sinds Fisichella na de Australische Grand Prix van 2005. Hoewel teamgenoot George Russell steeds dichterbij komt in het kampioenschap, denkt de oud-coureur dat Kimi Antonelli zeker kans maakt om de jongste F1-wereldkampioen ooit te worden.

“Ik denk dat hij een kans maakt,” aldus Fisichella. “Hij moet het race voor race bekijken. Zich niet te veel druk laten opleggen, en zich concentreren zoals hij in de laatste paar races heeft gereden. Dan kan hij meedoen om het kampioenschap. Daar ben ik zeker van. Kimi, zijn gezicht, hij ziet eruit als een baby, maar als hij zijn vizier sluit, is het een heel ander verhaal.”

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