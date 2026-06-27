Mercedes-teambaas Toto Wolff sluit zich aan bij de eerdere uitspraken van George Russell. De Britse coureur beweerde voorafgaand aan de GP Oostenrijk ook in 2027 voor Mercedes te rijden. Wolff ziet ook geen enkele reden om de huidige line-up van de Zilverpijlen, Russell en Andrea Kimi Antonelli, voor volgend seizoen te wijzigen: ‘Ik ben erg tevreden over die twee’.

Het lijkt inmiddels een jaarlijkse traditie: de oplaaide geruchten over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Maar terwijl Toto Wolff in 2025 nog een charmeoffensief opende op de Nederlander, maakt hij een seizoen later meteen een einde aan de speculaties over een overstap de viervoudig wereldkampioen.

LEES OOK: ‘George Russell niet geliefd, maar hij is geen slecht mens’

“We willen niets veranderen,” zei Wolff, toen Sky Sports hem vroeg naar de line-up van Mercedes voor 2027. “Dat hebben we ook tegen George gezegd; ik denk dat dit een line-up is die goed voor ons is. Ik ben erg tevreden over die twee.” De uitspraken van Wolff volgen nadat Russell afgelopen donderdag nog beweerde ook volgend seizoen voor Mercedes te rijden: “Ook volgend jaar race ik bij Mercedes. Honderd procent.”

Wolff vertrouwt op comeback Russell

De twijfel over de toekomst van de Mercedes-coureur volgde ook op de ontstane titelstrijd tussen Russell en zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan trekt als WK-leider en met al vijf gewonnen Grands Prix aan het langste eind. Volgens Wolff zal Russell zich echter weer terugvechten in de titelstrijd. “Hij gaat er goed mee om,” voegde de Mercedes-teambaas toe. “Hij was nu (tijdens de derde vrije training, red.) de snelste van de twee. Het gaat om kleine verschillen. George hoeft aan niemand te bewijzen dat hij de snelheid en het talent heeft waarvan wij weten dat hij die bezit.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.