Een heldenstatus zoals Lewis Hamilton of zelfs al Lando Norris heeft George Russell in eigen land én daarbuiten bepaald niet. Hoe kan dat en wie is hij nou echt? In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine geeft onder meer Antony Davidson, een persoonlijke kennis van Russell, antwoord.

Niet alleen Davidson, ook Engelse media en teambaas Toto Wolff komen aan het woord in het artikel. Dat Russell een snelle coureur is, staat buiten kijf. Maar zijn persoonlijkheid raakt aan zijn imago. Dat ziet ook Davidson, al neemt die het ook voor Russell op.

“Ik ontmoette George voor het eerst toen hij een jaar of zestien was. En toen was hij al heel volwassen, dat is indrukwekkend en moet je hem nageven. Dat was ik bijvoorbeeld zelf nog lang niet op die leeftijd. Maar je merkte al vroeg dat hij zich op een bepaalde manier presenteerde om uit te stralen dat hij iemand is die het juiste zegt en het juiste doet. Ik denk dat hij daarom ook bij sommige mensen niet zo populair is, George is geen wereldwijde geliefde coureur.”

Davidson vervolgt: “De meningen verschillen ook niet eens alleen over hoe sympathiek George Russell is, maar ook over hoe goed hij nou echt is als coureur. Hoe langer hij succes heeft bij Mercedes, hoe meer zijn imago en de perceptie van hem zijn verbeterd. Dat wel. Maar tegelijkertijd heeft hij dan weer akkefietjes met Max Verstappen gehad en die dragen weer bij aan die verdeeldheid over hem die er al was.”

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“Al met al zit er volgens mij een intensiteit in hem die tot op zekere hoogte gewoon bij zijn persoonlijkheid hoort. En we zien dat in de Formule 1 op een bepaalde manier naar buiten komen, puur omdat het topsport is en het er meedogenloos aan toe gaat. Het betekent alleen niet dat hij een slecht mens is; zo zie ik hem in elk geval niet.”

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