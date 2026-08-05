David Coulthard denkt dat George Russell dit seizoen zal moeten gebruiken om een beetje ‘karakter te kweken’. De Mercedes-coureur werd op verschillende momenten getroffen door technisch malheur of hij bleek de dupe van slechte timing en kostbare straffen. Volgens Coulthard moet Russell van deze tegenslagen leren, al vreest hij dat de huidige achterstand op Kimi Antonelli te groot is om te overbruggen.

Russell staat halverwege het seizoen 59 punten achter op zijn teamgenoot Antonelli, die het kampioenschap aanvoert. Sinds zijn overwinning in Melbourne werd de Brit achtervolgd door problemen. Motorproblemen in China, Canada en België, een ongelukkig getimede safety car in Japan, meerdere straffen in Monaco en recentelijk een defect bij de start van de GP van Hongarije. Zodoende staat de Mercedes-vedette op ‘slechts’ twee overwinningen in 2026, tegenover de zes zeges van zijn jongere teamgenoot.

“Het was een schok. Hoeveel pech kan één persoon hebben?” vroeg Coulthard zich af in de Up to Speed-podcast. “Aan de ene kant is die pech iets waar het team mee moet leren omgaan. Aan de andere kant verkeert George (Russell, red.) nu niet langer in topvorm. Het is net als bij een tennisser – die kan een hoge bal krijgen en makkelijk het punt winnen met een smash, maar deze vervolgens in het net slaan omdat hij teveel in zijn hoofd gaat zitten.”

Ervaring George Russell is een nadeel?

Volgens de Schot profiteert Antonelli juist van zijn onbevangenheid, terwijl Russell door alle tegenslagen in een lastige mentale fase is beland. “George heeft een fase van het seizoen bereikt waarin hij als oudere coureur alle klappen moet opvangen. Kimi (Antonelli, red.) rijdt daarentegen heel instinctief; afgezien van zijn optreden in Barcelona heeft hem dat veel successen opgeleverd.”

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“Ervaring is nuttig, maar het voordeel van een jeugdige coureur is dat hij die uitdagingen niet kent”, onderstreepte Coulthard. “Met al die ervaring weet je wél hoe het is om uitgedaagd te worden, om het zwaar te hebben en om momentum te missen.” Om die reden heeft Coulthard weinig vertrouwen in een comeback in de tweede seizoenshelft. “We hebben vorig jaar bij Max Verstappen gezien dat het mogelijk is om een grote puntenachterstand goed te maken”, merkte hij op. Maar zelfs Sylvester Stallone zou geen Rocky-film schrijven waarin iemand na zóveel klappen nog een comeback maakt”, besloot hij met een knipoog. “Dit jaar staat in het teken van karakter kweken voor George.”

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