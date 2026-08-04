Kimi Antonelli heeft teruggeblikt op de mentale uitdagingen tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Mercedes-coureur geeft toe dat hij zich in 2025 liet meeslepen door de druk, maar benadrukt dat juist die moeilijke periode hem sterker heeft gemaakt. Inmiddels plukt de 19-jarige Italiaan daar de vruchten van en voert hij sinds de GP van Japan het wereldkampioenschap aan.

Antonelli werd in 2025 naar Mercedes gehaald als opvolger van Lewis Hamilton, die de overstap maakte naar Ferrari. Na een sterke seizoensstart kende de Italiaan echter een lastige fase tijdens het Europese deel van het kampioenschap. In de Significant Figures-podcast vertelde hij hoe zwaar die periode voor hem was. “Ik was natuurlijk goed aan het seizoen begonnen, maar daarna volgde een moeizame periode. Tijdens de Europese races had ik het echt zwaar.”

“Ik liet me toen ook een beetje kapotmaken door de druk”, gaf hij eerlijk toe. “Destijds had ik het gevoel dat ik zoveel mensen die in me geloofden, zou teleurstellen. Vooral Toto (Wolff, red.), want hij was uiteindelijk degene die me dit stoeltje heeft gegeven.” Volgens Antonelli kwam de ommekeer na een belangrijk gesprek met Mercedes. “Ik voelde me in die periode niet goed – het ging simpelweg niet goed. Maar na het Europese seizoen had ik een belangrijke bijeenkomst met het team, en dat gaf me de kans om te resetten en opnieuw te beginnen.”

Vinden van de juiste mindset

“Ik vond langzaam mijn weg terug en had vervolgens een sterke tweede seizoenshelft”, vervolgde Antonelli opgelucht. “Dat gaf me het zelfvertrouwen en het vermogen om die moeilijke momenten te overwinnen. Dat zelfvertrouwen voel ik dit jaar nog steeds. Het heeft me bovendien veel over mezelf geleerd, niet alleen als coureur, maar ook als persoon.” De Italiaan legde uit dat hij vooral leerde hoe hij met moeilijke situaties moest omgaan. “Tijdens dat Europese seizoen hielp vrijwel alles wat ik deed me juist tegen. Maar ik heb ook geleerd hoe mijn lichaam op die momenten reageert, hoe mijn hersenen reageren en wat mij helpt om weer de juiste focus en mindset te vinden.”

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“Bepaalde gewoonten kunnen helpen om gedurende het hele weekend honderd procent van mijn energie te behouden”, lichtte hij toe. “Dus ik heb veel over mezelf geleerd, maar ook over hoe ik met moeilijke momenten moet omgaan.” Antonelli erkent bovendien dat de stap naar Mercedes hem direct voor een enorme uitdaging stelde. Tegelijkertijd heeft hij zich daardoor veel sneller kunnen ontwikkelen. “Ik vind dat het team fantastisch werk heeft verricht om me te beschermen”, concludeerde hij. “Het was een hele steile leercurve. Ik heb veel meer geleerd dan wanneer ik bij een kleiner F1-team was begonnen. Het voelde soms alsof ik drie seizoenen tegelijk reed. Al die nieuwe ervaringen waren soms ook overweldigend, zowel fysiek als mentaal.”

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