Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner is lovend over de aanstelling van Gwen Lagrue bij Red Bull. Volgens de Italiaan haalt het team met de voormalige Mercedes-talentscout precies de juiste man binnen om de succesvolle opleidingsstructuur voort te zetten die jarenlang werd opgebouwd onder Helmut Marko. Lagrue vervulde bij Mercedes een vergelijkbare rol en was medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van George Russell en Kimi Antonelli.

Na het vertrek van Marko als autosportadviseur eind 2025 ontstond veel speculatie over de toekomst van het Red Bull Junior Programma. De opleidingsschool geldt als een van de succesvolste in de sport, maar verloor met Marko zijn belangrijkste spil. Inmiddels heeft Red Bull duidelijkheid verschaft door Lagrue vast te leggen. De Fransman, die ruim tien jaar actief was bij Mercedes en vanaf 2027 aan de slag gaat in Milton Keynes, geldt als een van de meest gerenommeerde talentontwikkelaars in de Formule 1.

Bij Mercedes speelde Lagrue een belangrijke rol in de ontwikkeling van onder meer George Russell en de huidige WK-leider Kimi Antonelli. Steiner denkt dan ook dat Red Bull een uitstekende zet heeft gedaan door hem los te weken bij de Duitse renstal. “Ik was behoorlijk verrast dat hij (Lagrue, red.) Mercedes verlaat”, reageerde hij in de podcast The Red Flags. “Ze moeten hem een heel goed aanbod hebben gedaan, want hij heeft een goede band met de mensen daar.”

Contracteren Gwen Lagrue goede zet van Laurent Mekies

De voormalig Haas-teambaas stak zijn bewondering voor Lagrue niet onder stoelen of banken. “Ik denk dat hij heel goed is in het spotten van talent en weet wat er speelt in alle raceklassen. Gwen doet dit al langer dan wie dan ook. Daarom heeft hij dat voordeel en weet hij waar hij naar op zoek is. Dus absoluut: het was een hele goede zet van Laurent (Mekies, red.) om hem voor de toekomst binnen te halen.”

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Het Red Bull Junior Programma bracht de afgelopen jaren tal van succesvolle Formule 1-coureurs voort, onder wie Max Verstappen, Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar en Arvid Lindblad. Met de komst van Lagrue hoopt Red Bull die succesvolle lijn ook de komende jaren voort te zetten. In de opleidingsklassen rijdt bovendien al veel nieuw talent rond. Zo gaat de 19-jarige Nikola Tsolov momenteel aan de leiding in de Formule 2.

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