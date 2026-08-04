Martin Brundle vreest dat de F1-loopbaan van Carlos Sainz tot stilstand komt bij Williams. De Spanjaard, die zich eerder ontwikkelde bij Renault, McLaren en Ferrari, bevindt zich sinds dit jaar in de achterhoede. Tijdens de eerste Grands Prix van het seizoen sprokkelde Williams nog af en toe wat WK-punten bij elkaar, maar in de afgelopen races speelde het team geen rol van betekenis meer. Slecht nieuws voor Sainz, zo waarschuwt Brundle.

Na de vijfde plaats van Williams in het constructeurskampioenschap van 2025, met onder meer podiumplaatsen voor Sainz in Azerbeidzjan en Qatar, leek de renstal uit Grove klaar voor de volgende stap. Het team richtte de ontwikkeling vroegtijdig op de gewijzigde reglementen voor 2026, maar dat heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Williams is teruggezakt naar de achterhoede. Tijdens de voorbije GP van Hongarije was zelfs Aston Martin sneller dan Sainz en teamgenoot Alex Albon.

Brundle begrijpt dat de toekomst van Sainz daarom opnieuw onderwerp van gesprek is, mede door de aanhoudende belangstelling van Audi. “Hij (Sainz, red.) is echt toegewijd aan Williams, hè?”, reageerde de oud-coureur in een analyse voor Sky Sports. “Hij besloot destijds om niet naar Audi te gaan, terwijl zijn vader dat volgens mij wel graag had gewild. Zijn familie heeft immers een langdurige relatie met Audi.” Carlos Sainz sr. onderhoudt via zijn succesvolle rallycarrière al jarenlang nauwe banden met het Duitse merk.

‘Carlos Sainz houdt zijn opties open’

Naar verluidt heeft Audi nog altijd interesse in de diensten van de Madrileen. “Ik denk dat Carlos (Sainz, red.) zijn opties inmiddels wel openhoudt”, voegde Brundle eraan toe. “Het is frustrerend. Zijn carrière staat een beetje op de rem, en dat is op zijn zachtst gezegd niet ideaal.” Iemand met Sainz’ staat van dienst verdient bovendien beter, aldus de Engelsman. “Hij heeft een aantal briljante races gereden bij Ferrari, maar het pad dat hij nu bewandelt, lijkt dood te lopen. Het is te hopen dat Williams in 2027 kan terugslaan.”

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Brundle denkt dat de Britse renstal zich heeft verkeken op de nieuwe generatie F1-auto’s. “Ze zeiden: ‘Kijk, we offeren 2025 op vanwege de volledig nieuwe reglementen, de grootste reglementswijziging in de geschiedenis van onze sport.’ Maar de resultaten vielen tegen. McLaren en enkele andere teams hebben dat ook ondervonden: de lessen uit het groundeffect-tijdperk laten zich niet zomaar vertalen naar 2026. Ik vermoed dat Williams tegen hetzelfde probleem is aangelopen. Aan het begin van het seizoen was de auto bovendien behoorlijk zwaar. Alles bij elkaar genomen kunnen ze alleen maar teleurgesteld zijn. Als je naar hun resultaten in de kwalificaties en races kijkt, zie je vooral dubbele cijfers.”

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