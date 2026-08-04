Het gloednieuwe F1-team van Audi heeft de interesse van meerdere topcoureurs gewekt, aldus voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. De Duitse renstal maakte dit jaar zijn debuut na de overname van Sauber. Audi bezet ten tijde van de zomerstop de achtste plaats in het kampioenschap, maar scoorde tegelijkertijd punten in de laatste drie Grands Prix. Met name voor George Russell en Carlos Sainz zou het team op termijn een interessante optie kunnen zijn.

“Er is veel interesse van coureurs om in 2028 naar Audi te gaan”, reageerde Steiner in de The Red Flags-podcast. “Voor volgend jaar zitten ze redelijk gebakken, maar in 2028 ontstaan er wellicht mogelijkheden bij Audi.” Het team versterkte zich vorig jaar met Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto en routinier Nico Hülkenberg. Met name tijdens de laatste paar races scoorden beiden goede punten.

Audi is een interessante plek

“Audi is best een interessante bestemming, omdat ze goede progressie boeken”, lichtte Steiner toe. “Het hele team lijkt aardig op schema te liggen. Ik denk dan ook dat er behoorlijk wat kandidaten zouden zijn als er een stoeltje vrijkomt. Reken maar dat Carlos Sainz zich zal melden.” Alles wijst erop dat het team in de toekomst blijft samenwerken met de pas 21-jarige Bortoleto, maar mogelijk moet Nico Hülkenberg op termijn plaatsmaken voor een jongere coureur.

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“Ik denk dat George (Russell, red.) nu ook om zich heen kijkt, wetende dat hij naast Kimi (Antonelli, red.) rijdt”, vervolgde Steiner. “Hij wil niet de rest van zijn leven met Kimi opgescheept zitten, want dan weet hij dat hij alleen nog maar tweede viool zal spelen. Dus gaat hij op zoek naar nieuwe kansen.” Er bestaan veel gelijkenissen tussen Audi en Mercedes: beide zijn grote Duitse autofabrikanten die fors investeren in de Formule 1. Mogelijk kan Russell bij Audi het team echter meer naar zijn hand zetten.

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