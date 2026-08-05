Otmar Szafnauer denkt dat de problemen van Aston Martin niet zijn ontstaan door een gebrek aan middelen, maar door een gebrek aan geduld. De voormalig teambaas van het team uit Silverstone wijst op jaren van onrust en personeelswisselingen als belangrijke oorzaak voor het huidige gebrek aan competitiviteit. Aston Martin had hoge ambities voor het nieuwe F1-tijdperk, maar reed in de eerste seizoenshelft steevast in de achterhoede.

In de High Performance Racing-podcast sprak Szafnauer over de ontwikkeling van Aston Martin onder eigenaar Lawrence Stroll. Ondanks enorme investeringen in een nieuwe fabriek, een moderne windtunnel, een samenwerking met Honda en de komst van topontwerper Adrian Newey heeft het team in 2026 nog altijd moeite om aansluiting te vinden bij de concurrentie. Pas tijdens de afgelopen GP van Hongarije kreeg de renstal – dankzij een omvangrijk eerste upgradepakket – een sprankje hoop.

Aston Martin wil te snel succes boeken

Volgens Szafnauer moeten de problemen worden teruggevoerd naar de periode waarin de ambities van Aston Martin steeds verder werden opgeschroefd. “Ik denk dat Lawrence (Stroll, red.) het team nu acht jaar in handen heeft”, begon de Amerikaan zijn verhaal. “Denk even terug aan vijf jaar geleden.” Het team stond destijds voor zijn tweede seizoen onder de vlag van Aston Martin en had – net als in het huidige seizoen – hoge verwachtingen van de nieuwe technische reglementen.

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Szafnauer legde uit dat de Britse renstal in beide gevallen te hoog heeft ingezet. “Voor mij komt de chaos voort uit de snelle drang naar succes in de Formule 1”, lichtte hij toe. “Te snel succes willen boeken zonder geduld te hebben, leidt tot te veel personeelswisselingen. Terwijl de meest succesvolle teams juist heel stabiel zijn.” De voormalig teambaas van Force India en Racing Point, die begin 2022 vertrok naar Alpine, noemde meerdere voorbeelden. “Kijk naar Toto (Wolff, red.) en Mercedes; dat is een stabiele groep mensen. Toen Red Bull nog aan het winnen was, hadden ze dat ook, evenals Ferrari onder Ross Brawn.”

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