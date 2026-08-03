Oliver Bearman heeft nogmaals benadrukt dat zijn toekomst bij Ferrari ligt. De Haas-coureur wordt de laatste tijd regelmatig in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Aston Martin, maar maakt duidelijk dat hij voorlopig volledig achter het opleidingsprogramma van Ferrari blijft staan. De jonge Brit staat al jaren onder contract bij de Scuderia en reed al een invalrace in 2024, nog vóór zijn officiële Formule 1-debuut met Haas.

Bearman presteerde tijdens zijn eerste volledige seizoen in 2025 opvallend sterk, maar de weg naar een racezitje bij Ferrari is minder vanzelfsprekend geworden. In het huidige seizoen torent hij boven teamgenoot Esteban Ocon uit, maar door het gebrek aan competitiviteit binnen Haas staat hij minder in de schijnwerpers. Bovendien hebben de verbeterde prestaties van Lewis Hamilton de concurrentie in Maranello vergroot, waardoor in de paddock wordt gespeculeerd over alternatieve opties voor de Brit. In de Beyond The Grid-podcast kreeg Bearman al de vraag of Aston Martin een aantrekkelijk alternatief zou zijn.

Oliver Bearman droomt van Ferrari

De 21-jarige wees die mogelijkheid resoluut van de hand. “Ik ben volledig toegewijd aan wat Ferrari me heeft geboden en ze hebben me vanaf het begin, sinds ik in de Formule 3 kwam, gesteund. Ik zit hier alleen maar dankzij hen”, wilde hij benadrukken. “Aan de ene kant heb ik veel te danken aan Ferrari. Voor mij is Ferrari het droomteam, niet alleen omdat ik deel uitmaak van het opleidingsprogramma, maar ook omdat het waarschijnlijk het meest iconische merk ter wereld is. Mijn doel blijft dan ook om ooit Ferrari-coureur te worden. Dat is hoe ik er op dit moment naar kijk. We moeten maar afwachten hoe de zaken zich verder ontwikkelen.”

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Hoewel Bearman veel vertrouwen heeft in de toekomst van Aston Martin, ziet hij daar voorlopig geen rol voor zichzelf weggelegd. “Aston Martin maakt een moeilijke tijd door, maar ik ben ervan overtuigd dat ze op een dag ongelooflijk sterk zullen zijn”, voegde hij eraan toe. “Maar ik zou niet zeggen dat ik op dit moment al naar hen kijk.” Na de eerste seizoenshelft staat Bearman dertiende in het coureurskampioenschap met achttien punten. Daarmee presteert hij aanzienlijk beter dan Ocon, die met drie punten de zeventiende plaats bezet.

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