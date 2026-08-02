David Coulthard is ervan overtuigd dat Aston Martin de komende jaren de grootste sprong voorwaarts zal maken in de Formule 1. Ondanks de moeizame eerste seizoenshelft van 2026 verwacht de voormalig F1-coureur dat het team uit Silverstone binnen twee jaar races zal winnen. Volgens hem waren de eerste tekenen van herstel al zichtbaar tijdens de GP van Hongarije, waar Aston Martin een omvangrijk upgradepakket lanceerde.

De verwachtingen rond Aston Martin waren voorafgaand aan het seizoen hooggespannen. Met Adrian Newey, een fabriekssamenwerking met Honda, een nieuwe windtunnel, Fernando Alonso én de financiële steun van Lawrence Stroll leek het team klaar om mee te strijden in de voorhoede. De werkelijkheid pakte echter anders uit – halverwege het seizoen staat Aston Martin tiende in het constructeurskampioenschap, met slechts één WK-punt.

David Coulthard voorspelt ommekeer Aston Martin

Toch ziet Coulthard voldoende redenen om optimistisch te blijven. In de Up To Speed-podcast sprak hij vol vertrouwen over de toekomst van het team. “Let op mijn woorden, zij zullen de komende twee jaar het team zijn dat de grootste vooruitgang boekt”, voorspelde de Schot. “Ik verwacht dat ze binnen twee jaar Grands Prix zullen winnen.”

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Aston Martin zette in Hongarije een eerste stap met een omvangrijk upgradepakket. Hoewel Fernando Alonso en Lance Stroll buiten de punten bleven, liet het team wel duidelijk meer snelheid zien. Stroll eindigde als dertiende, Alonso als veertiende. De Canadees sprak na afloop van een bemoedigende ontwikkeling. “We hebben dit weekend een enorme stap gezet. We rijden weliswaar nog niet vooraan in het middenveld, maar we doen weer mee”, lichtte hij toe. “Tegelijkertijd weten we dat we meer vermogen nodig hebben en dat we onze prestaties moeten blijven verbeteren.” Op dat vlak kijkt Aston Martin vooral naar motorleverancier Honda, dat tijdens de Dutch GP op Zandvoort een gereviseerde F1-motor introduceert.

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