Mercedes-coureur George Russell toonde zich zaterdag in de slotminuten de snelste in de derde vrije training voor de GP van Oostenrijk. Samen met teamgenoot Kimi Antonelli deelt hij dan ook de favorietenrol voor de kwalificatie later op de dag. Het wordt een mooi gevecht, ook met Max Verstappen (zesde) op het vinkentouw.

Zoals wel vaker in een VT3 duurt het op de Red Bull Ring in Spielberg even voordat de sessie op gang komt. Maar na ongeveer een kwartier melden de grote namen zich voor het eerst op de baan. Met 31 graden is het warm en dat is naar verwachting later in de kwalificatie ook zo. Een verhitte strijd wacht dan ook, zo blijkt in de laatste oefensessie.

Lees ook: Tweede vrije training GP Oostenrijk: problemen met stoel Verstappen

Al vroeg in de laatste training laat Antonelli de snelste tijd noteren. Net als op vrijdag bewijst de Italiaanse WK-leider waarom hij volgens velen dé favoriet is dit weekend. George Russell toont dat het ook met zijn Mercedes wel snor zit. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn net als vrijdag op dreef en Ferrari sluit ook aan door met meer vermogen te rijden dan in VT1 en VT2.

Max Verstappen snel

Verstappen zit er ook goed bij. De Nederlander heeft aanvankelijk problemen met zijn communicatiesysteem, maar kent verder weinig problemen. Teamgenoot Isack Hadjar laat ook al weten dat de balans in de Red Bull vandaag goed is. De issues van vrijdag lijken bij het Red Bull-duo opgelost. Verstappen laat zelfs paarse sectoren zien, al moet hij zich met nog 20 minuten tevreden stellen met P4.

Het is echter dringen geblazen voorin, zo blijkt in de slotfase van de training. Verstappen klimt naar P2, vervolgens doet Norris dat en daarna Hamilton. Het beeld op P1 blijft onveranderd: op Antonelli staat in principe geen maat. Maar dan is daar teamgenoot Russell die ineens de snelste blijkt in de slotminuten. Daarmee stelt ook hij zich kandidaat voor pole position later op de dag in Spielberg.

En de rest? Verstappen wordt zesde in de derde vrije training, maar wat kan hij? En de mannen van Ferrari en McLaren? Genoeg coureurs op het vinkentouw in Oostenrijk. En wie weet zit er dan zelfs een stuntje in. Spannend wordt de kwalificatie sowieso.

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.