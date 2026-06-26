Max Verstappen zat er, letterlijk, niet lekker in tijdens de tweede vrije training voor de GP van Oostenrijk. Ondanks problemen met zijn stoel en met de wegligging van de Red Bull-bolide, eindigde de Nederlander vrijdag in VT2 als vierde. Mercedes-coureur Kimi Antonelli bleek de snelste in de tweede sessie van de dag. Daar was Verstappen niet de enige met problemen.

Als het licht op groen springt, is Verstappen er veel aan gelegen om na problemen in VT1 zoveel mogelijk meters te maken in VT2. Red Bull heeft namelijk een flink pakket aan upgrades meegenomen. Dat moet de wegligging verbeteren en daarmee de prestaties in de bochten. Maar voordat de Nederlander goed en wel in de rondte rijdt, blijkt dat zijn stoel niet goed vastzit. Verstappen keert daardoor al vrij snel na het begin van VT2 terug naar de pits.

Problemen Russell en Pérez

Daarin bevindt zich aanvankelijk ook George Russell lange tijd. De Mercedes-monteurs werken hard om zijn auto aan de praat te krijgen en hij kan na een kwartier pas beginnen aan de sessie. Verstappen is dan ook weer op de baan. Zijn stoelprobleem lijkt verholpen en hij kan eindelijk wat rondetijden neerzetten. Dat doet hij in de subtop.

Verstappens oud-teamgenoot Sergio Pérez staat dan al langs de kant van de baan. Net als aan het einde van de eerste vrije training valt ook nu zijn Cadillac-bolide stil. Het is daarmee een dramatische dag voor de Mexicaan. En voor zijn team, dat ook veel updates mee heeft genomen en nu waardevolle data mist. Helemaal als Valtteri Bottas later in de sessie óók problemen rapporteert vanuit de cockpit.

Halverwege de sessie maakt Lando Norris goede indruk. Hij had juist in VT1 problemen met de auto, maar heeft in deze sessie de snelheid gevonden. De regerend wereldkampioen glijdt nog wel even van de baan, maar dat mag de pret niet drukken. Teamgenoot Oscar Piastri laat in de top-drie ook zien dat McLaren er op de eerste dag van het raceweekend goed bij zit.

Antonelli rap

Bij Mercedes kan Russell WK-leider Kimi Antonelli niet bijhouden, de Italiaan leidt de dans als de coureurs zich gaan opmaken voor de kwalificatiesimulatie in de slotfase van de tweede vrije training. Verstappen is dan inmiddels gezakt naar P10, de achterkant van de auto doet op het oog ook niet helemaal wat hij wil. Eenmaal op de zachte band snelt hij in de slotfase eerst naar P4 om daar ook te eindigen.

Na twee sessies op vrijdag maakt Mercedes de beste indruk, McLaren is snel en Red Bull heeft potentie. Dan is er nog wel wat werk te verzetten voor de zaterdag, net als bij Ferrari overigens.

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