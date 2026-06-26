Kimi Antonelli noteert de snelste tijd tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk, gevolgd door teamgenoot George Russell en McLaren-coureur Oscar Piastri. Red Bull kent een lastige opstartfase in deze sessie, maar Max Verstappen noteert uiteindelijk de vierde tijd.

De doorsnee F1-fan zal vreemd opkijken van de batterij aan ‘nieuwe’ namen tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Veel rookies nemen namelijk de plek in van de vaste rijders. Zo zien we Ryo Hirakawa in de Haas, Jak Crawford in de Aston Martin, Luc Browning in de Williams, Paul Aron in de Audi, Ayumu Iwasa in de Racing Bulls en tot slot is het Dino Beganovic die in de Ferrari plaatsneemt. Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Liam Lawson en Charles Leclerc mogen hierdoor een uurtje toekijken op de Red Bull Ring.

Hier in de thuishaven van Red Bull Racing, verschijnt het team van Max Verstappen en Isack Hadjar met een hele waslijst aan updates. Ook is de auto op dieet gestuurd en dat moet ook de nodige tijdwinst opleveren. Verstappen gaf gisteren al aan dat het team voor een cruciaal weekend staat. Naar verluidt kan Verstappen na dit seizoen onder zijn doorlopende contract (tot en met 2028) uit als hij in de zomerstop buiten de top-twee in de WK-stand staat. Het moet nu beter gaan met het team als ze de Nederlander willen behouden.

Problemen Red Bull

Niet dat de Oostenrijkse renstal hiermee direct goed uit de startblokken komt, want Verstappen valt stil bij het uitrijden van de pitstraat. Een kwartier later proberen ze het opnieuw, maar tevergeefs. Ook de auto van Hadjar staat nog altijd in de garage. Bij het team van Mercedes verloopt het soepeler en Kimi Antonelli en George Russell staan ruim aan kop.

Na twintig minuten kunnen de vele oranje fans eindelijk juichen, want de Red Bull-bolide met startnummer 3 draait eindelijk de baan op. En in zijn eerste vliegende ronde noteert Verstappen direct de derde tijd. Zijn teamgenoot moet dan nog een kwartier wachten voordat zijn RB22 eindelijk gereed is voor deze sessie. Ook Lando Norris kent problemen met zijn bolide. Met nog slechts veertien minuten op de klok verschijnt hij pas op het Oostenrijkse asfaltlint.

Op dat moment staat Mercedes nog steeds fier bovenaan in de tijdenlijst met Antonelli en Russell, gevolgd door Piastri, Verstappen en Lewis Hamilton. In deze volgorde wordt de sessie ook afgesloten, want met nog een kleine twee minuten te gaan veroorzaakt Sergio Pérez een rode vlag omdat zijn Cadillac de geest geeft.

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