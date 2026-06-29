Lando Norris kijkt na de GP van Oostenrijk vooral naar de teleurstellende prestaties van Ferrari. De Brit zag hoe de Scuderia, slechts twee weken na de zege van Lewis Hamilton in Barcelona, de plank volledig missloeg op de Red Bull Ring. Zelf kon McLaren ook geen vuist maken tegen de beide Mercedessen en een ontketende Max Verstappen; Norris vertrok zondag als zesde, maar verloor tijdens de race één plaats.

De regerend wereldkampioen kwam vlak voor Charles Leclerc over de streep. De Monegask stond aanvankelijk op de eerste startrij, maar had moeite met de balans in zijn Ferrari. Al na de start werd hij links en rechts gepasseerd om uiteindelijk slechts vier WK-punten te scoren in Spielberg. Beide Ferrari-coureurs kozen voor een agressieve strategie met drie pitstops, maar konden daarmee geen vuist maken tegen de concurrentie. Voor Norris was het contrast met eerdere races opvallend.

‘Heb met ze te doen’

“De race was vandaag allesbehalve makkelijk met de temperaturen die we hadden”, zei hij over zijn eigen optreden. “Ik verloor al in de eerste ronde terrein aan een paar auto’s, en vervolgens liet ik veel tijd liggen bij de pitstops, ook omdat Oscar (Piastri, red.) eerst naar binnen moest komen om Isack Hadjar achter zich te houden. Dat was het eigenlijk. Ik mag niet te veel klagen; ik ben veel posities verloren en dat was vandaag cruciaal. Jammer, maar zo gaan die dingen soms.”

LEES OOK: Hamilton schetst somber beeld na GP Oostenrijk: ‘Jacht op Mercedes duurt nog lang’

Daarna vestigde hij de aandacht op Ferrari, dat volgens hem een veel slechtere indruk had gemaakt in Oostenrijk. “De grootste schok was vandaag Ferrari“, vervolgde hij, “die hadden het pas echt moeilijk. Om eerlijk te zijn, heb ik met ze te doen. Ik bedoel, als je geen vermogen hebt, moet je als een gek door de bochten pushen, en dat lukt niet met deze banden. Het was een zware race voor ze.” Norris benadrukte dat McLaren zelf nog niet op het gewenste niveau zit, maar zag wel lichte vooruitgang in het tempo over langere stints.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Oostenrijk: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.