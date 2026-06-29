Ferrari beleefde in Oostenrijk een pijnlijke terugval. Waar Lewis Hamilton twee weken eerder in Barcelona nog zijn eerste overwinning voor de Scuderia boekte, kwam de Brit op de Red Bull Ring niet verder dan de vijfde plaats. Ondanks een verbeterde motor kon Ferrari het tempo van Mercedes niet volgen, iets wat Hamilton na afloop openlijk erkende. Bovendien verwacht hij dat het nog lang zal duren voordat Ferrari wél een vuist kan maken tegen zijn oude team.

De zevenvoudig wereldkampioen wees vooral naar het verschil in vermogensafgifte tussen beide teams. “We zullen er echt hard aan moeten werken om te zien wanneer we de volgende vermogensupgrade kunnen krijgen”, verzuchtte hij tegenover de media in Spielberg. Volgens Hamilton zit het probleem niet zozeer in pure topsnelheid, maar in de manier waarop het vermogen wordt afgegeven. “Als je je met deze jongens wilt meten, draait alles om de vermogensafgifte. Het voelt niet per se alsof we minder vermogen hebben, want als je de bocht uitkomt, heb je het gevoel dat je de trekkracht hebt. Maar aan het einde van het rechte stuk ontbreekt er gewoon iets.”

‘Zal nog wel even duren’

De Brit legde vervolgens uit waar Ferrari momenteel tekortkomt ten opzichte van de concurrentie uit Brackley. “Bij ons valt de motor als het ware stil, terwijl Mercedes gewoon blijft doorrijden. We moeten dus uitzoeken waarom dat gebeurt en hoe we dat kunnen verbeteren”, legde hij uit. “Maar dat zal nog wel even duren.” Hamilton lijkt de verwachtingen voor de korte termijn dan ook te temperen, ondanks de opleving die Ferrari in Barcelona nog liet zien.

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Ook qua banden en balans had Hamilton het zwaar in Oostenrijk. De Brit kwam liefst drie keer naar binnen voor nieuwe rubbers. “Ik kon vandaag met geen enkele band overweg”, gaf hij toe. “Ik zeg het je: het was echt een heel zware race. Ten eerste was het extreem warm en maakte ik een slechte start”, somde de 41-jarige coureur op. “Daarna kon ik wel de aanval inzetten; ik haalde Charles (Leclerc, red.) in en dacht dat het er in de eerste paar ronden met George (Russell, red.) niet eens zo slecht uitzag. Ik hield het een seconde vol en toen gaven de achterbanden het gewoon op, welke set ik ook probeerde.” De Ferrari-coureur concludeerde: “Om de een of andere reden was de balans ver te zoeken. Qua grip konden we vandaag simpelweg niet meekomen met de rest.”

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