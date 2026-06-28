Max Verstappen greep tijdens de GP van Oostenrijk nipt naast de overwinning. De Nederlander rukte vanaf P5 op naar het podium, maar kwam in de slotfase enkele ronden tekort om ook George Russell te verschalken. Red Bull is desondanks tevreden met de tweede plaats van Verstappen, tevens het beste resultaat van het jaar voor de Oostenrijkse renstal. Laurent Mekies stak na afloop opnieuw de loftrompet over zijn stercoureur en heeft goede hoop voor het vervolg van het seizoen.

“Dit was een heel sterke race”, aldus een stralende Mekies tegenover Viaplay. “Zonder twijfel de sterkste race die we dit seizoen hebben gereden. Zoals we na de kwalificatie al aangaven, was er duidelijk sprake van progressie. Het feit dat we vandaag zo dicht bij de overwinning waren, op een lastig circuit en onder zeer hete weersomstandigheden, onderstreept hoe hard er in Milton Keynes is gewerkt en hoe ijzersterk Max (Verstappen, red.) in alle fases van de race was.”

Goede hoop

“We kwamen op de een of andere manier een paar honderdsten tekort, maar dat maakte het gevecht er niet minder mooi op”, glunderde Mekies. Verstappen kreeg het gedurende de race meermaals aan de stok met Lewis Hamilton, wat voor een aantal fraaie duels zorgde.

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Red Bull maakte voor eigen publiek gebruik van een omvangrijk upgradepakket. Met een tweede plaats voor Verstappen en een zesde plaats voor Isack Hadjar leken de aanpassingen hun vruchten af te werpen. “Ja, we hebben goede hoop voor de rest van het seizoen”, verzekerde Mekies desgevraagd. “We zitten nog altijd meer dan een seconde achter de allerbesten en proberen nu die laatste tienden goed te maken. De strijd is nog lang niet gestreden. Iedereen zal updates blijven brengen en ook wij blijven doorwerken om écht mee te doen in de voorhoede.”

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