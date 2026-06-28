Zak Brown heeft zich tijdens de GP van Oostenrijk uitgesproken over de voortdurende geruchten rond Max Verstappen en een mogelijke overstap naar McLaren. De viervoudig wereldkampioen wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hoewel Brown wil vasthouden aan de huidige line-up van Lando Norris en Oscar Piastri, hield hij de deur niet volledig gesloten voor een eventuele samenwerking tussen Verstappen en McLaren.

“Het zou me verbazen als Lando (Norris, red.) of Oscar (Piastri, red.) ergens anders heen zou gaan, want ze zijn beiden erg gelukkig bij McLaren”, verzekerde Brown tegenover de media. “Natuurlijk hebben we contracten, maar ook los daarvan zijn wij erg tevreden over hen. Ze zijn hier op hun plek”, benadrukte hij nogmaals. De Amerikaan onderstreepte vooral de stabiliteit binnen het huidige rijdersduo, al bleef de deur richting een samenwerking met Verstappen op een kier staan.

Bananenschil

Toch liet Brown in hetzelfde gesprek ook ruimte voor speculatie over Verstappen. “Als een van onze coureurs, om de een of andere vreemde reden, zou uitglijden over een bananenschil bij het uitstappen uit het bad, tja, dan kijken we natuurlijk naar Max (Verstappen, red.)”, grapte hij. “Hij is tenslotte een viervoudig wereldkampioen”, voegde hij eraan toe. Verstappen was in Oostenrijk goed voor een tweede plaats. Als de race nog iets langer had geduurd, had hij waarschijnlijk ook racewinnaar George Russell nog ingerekend.

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McLaren moest ondertussen genoegen nemen met een vierde en een zevende plaats. De regerend wereldkampioenen waren dit seizoen nog niet sterk genoeg om echt een vuist te maken tegen Mercedes. Brown bevestigde dat er grote upgrades aankomen, onder meer richting de volgende Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. “Er staan een aantal goede upgrades in de planning, net als bij alle andere teams”, aldus de CEO. “De achtervleugel – dat leuke dingetje – komt er binnenkort aan”, grijnsde hij. McLaren had in Oostenrijk een eigen ‘macarena-vleugel’ meegenomen, maar was nog niet klaar om ermee te rijden. “Ik denk dat we een beetje achterlopen als je kijkt naar hoeveel de andere teams hun auto’s hebben geüpgraded”, concludeerde Brown. “Maar dat is nu eenmaal het tempo van de Formule 1.”

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