Max Verstappen verliet met een goed gevoel de Red Bull Ring. De Nederlander werd tweede tijdens de GP Oostenrijk, maar was vooral tevreden over de grote stap vooruit die Red Bull heeft gemaakt dankzij de meegebrachte upgrades. Er wordt daardoor alweer over een titelgevecht voor de viervoudig wereldkampioen gefluisterd. Vlak voor zijn indrukwekkende comeback in 2025 was het gat tussen Verstappen en toenmalig WK-leider Oscar Piastri immers nog groter. Verstappen zelf vindt het nog te vroeg om over een titelstrijd na te denken: ‘We moeten op alle vlakken nog sterker worden’.

Max Verstappen kwam in Oostenrijk slechts 1,6 seconden na winnaar George Russell over de finishlijn. Een groot contrast met het begin van het seizoen, toen de Red Bull-coureur alleen kon meevechten in het middenveld. De meegebrachte upgrades van de Oostenrijkse renstal lijken hun vruchten af te werpen, waardoor ook Verstappen optimistisch de Red Bull Ring verliet.

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Er werd zelfs in de paddock alweer gefluisterd over een volgende titel voor de viervoudig wereldkampioen. Het gat naar WK-leider Andrea Kimi Antonelli, 98 punten, is immers ongeveer net zo groot als het gat naar Oscar Piastri in de tweede helft van 2025. “Nou, ik denk dat er nog meer races te gaan zijn dan vorig jaar, maar het is een enorme achterstand”, concludeert Verstappen. “We hadden een heel goed tempo, maar ik denk dat we, om mee te kunnen strijden om de titel, op alle vlakken sterker moeten zijn.”

‘Nog werk te doen’

Zo zijn bijvoorbeeld de starts nog altijd niet het sterkste punt van de Red Bull. “We hebben nog steeds te veel problemen,” zei ook Verstappen. “Of het nu gaat om de starts of gewoon om procedurele kwesties achter de schermen, waarvan jullie volgens mij niets weten, maar ik wel. Het is geen grote kritiek, ik denk dat iedereen zich hiervan bewust is. Maar we willen altijd beter worden, we streven ernaar de beste te zijn. Dus we moeten ons gewoon op al die dingen concentreren. Hopelijk duurt het niet al te lang. We hebben nog een beetje werk te doen.”

Toch vertrok Verstappen wel optimistisch na de race op de Red Bull Ring. Volgens de coureur kan de GP Oostenrijk de start zijn van een reeks aan sterkere toekomstige prestaties, nadat hij in Barcelona nog veertig seconden achter winnaar Lewis Hamilton eindigde. “Nou, ik startte als vijfde in Oostenrijk. Ik wist het gat elke stint steeds verder te dichten. Ik haalde George in, terwijl Kimi mij weer inhaalde,” zei hij. “Voor ons is dit al een enorme stap vooruit ten opzichte van de vorige races. Kijk maar naar de vorige race. Toen reed ik helemaal in mijn eentje en kon ik echt geen enkele uitdaging aangaan. Dus op een circuit waar de banden snel slijten, is dat een goed teken.”

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