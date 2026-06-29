Max Verstappen was volgens menig analist de morele winnaar van de afgelopen GP van Oostenrijk. Nadat de viervoudig wereldkampioen de afgelopen weken maar zelden een vuist kon maken tegen de andere topteams, was hij met zijn opmars van P5 naar P2 een van de smaakmakers op de Red Bull Ring. Te midden van alle geruchten over een Mercedes-transfer steekt ook Toto Wolff opnieuw de loftrompet over Verstappen.

George Russell kwam zondag als eerste over de streep in Oostenrijk, Verstappen volgde in zijn kielzog. De Nederlander knabbelde gestaag aan zijn achterstand, maar kwam tijd tekort om Russell daadwerkelijk te passeren. Eerder zorgde Verstappen al voor spektakel dankzij een aantal fraaie duels met Lewis Hamilton. Niet voor niets werd hij na afloop van de race uitgeroepen tot Driver of the Day. “Voor mij voelt het alsof Max (Verstappen, red.) elke Oostenrijkse GP waaraan hij ooit heeft deelgenomen, heeft gewonnen”, prees Toto Wolff de Red Bull-coureur na afloop tegenover de media. “Het maakt niet uit in welke auto hij rijdt.”

De Verstappen-factor

“Spielberg is gewoon een van zijn sterkste circuits”, voegde de Mercedes-teambaas eraan toe. “En daarbij leek zijn auto goed te presteren.” Wolff weet dat Verstappen recordhouder is op de Red Bull Ring; vijf keer won hij op het alpencircuit, waarvan vier keer tijdens de GP van Oostenrijk. Op P2 scoorde hij zondag vooral belangrijke WK-punten, al zijn de koplopers in het klassement nog altijd ver weg. Desalniettemin wil Wolff de Nederlander niet uitvlakken. “Max speelt altijd een belangrijke rol in de strijd om het kampioenschap. Eerlijk gezegd denk ik dat hij dit weekend weer de belangrijkste factor was.”

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“Hij weet gewoon hoe hij alles uit de auto moet halen wat erin zit”, lichtte Wolff toe. “Dat zie je ook in de verschillen met zijn teamgenoten. Daarom mag je de Verstappen-factor in een kampioenschap nooit, maar dan ook nooit afschrijven of onderschatten”, besloot hij nadrukkelijk. Het is niet de eerste keer dat Wolff openlijk zijn bewondering uitspreekt voor de Red Bull-coureur. Deze loftuitingen gaan meestal gepaard met hardnekkige geruchten over een transfer van Verstappen naar Mercedes. Red Bull-teambaas Laurent Mekies benadrukte in Oostenrijk opnieuw dat zijn stercoureur in Milton Keynes wil blijven, mits het team een competitief pakket aflevert. Toen manager Raymond Vermeulen naar de exit-geruchten werd gevraagd, onderschreef hij die bewoording.

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