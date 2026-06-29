Na de GP van Oostenrijk volgt de tweede halte van een nieuwe Europese triple header. Max Verstappen en consorten reizen deze week af naar Silverstone voor de GP van Groot-Brittannië. Van oudsher staat de Britse baan garant voor spektakel, maar Verstappen plaatst zijn vraagtekens bij de aankomende editie. Hij heeft al een paar rondjes kunnen oefenen in de simulator en benadrukt dat de nieuwe F1-auto’s voor 2026 zich bijzonder slecht lenen voor Silverstone.

In Oostenrijk kwam Verstappen nog als tweede over de eindstreep. De Nederlander profiteerde van een omvangrijk upgradepakket van Red Bull en had naar eigen zeggen ‘weer eens zich op de overwinning’. Doordat hij op het podium was geëindigd, was hij na afloop van de race te gast in de officiële FIA-persconferentie. Aldaar werd hij gevraagd naar zijn verwachtingen voor het aankomende sprintweekend in Engeland. Verstappen wond er geen doekjes om en hekelde het energiebeheer dat volgens hem weer een belangrijke rol zal spelen op Silverstone.

‘De accu is constant leeg’

“Silverstone, ik ben dol op het circuit, maar ja, ik heb een paar rondjes op de simulator gereden en ik schoot gewoon in de lach”, verklaarde hij droogjes. “Het voelde eerlijk gezegd als een heel ander circuit. Je hebt nauwelijks genoeg batterij voor een rondje, de accu is constant leeg.” Verstappen waarschuwde dat de fans hun verwachtingen bij moeten stellen. “Het zal dus heel anders aanvoelen dan we gewend zijn op Silverstone, vanwege de lay-out van het circuit.”

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Hij vergeleek de Britse baan met de Red Bull Ring, een circuit waar de nieuwe F1-reglementen hem ogenschijnlijk minder in de weg zaten. “Hier heb je lange rechte stukken, gevolgd door grote remzones – daardoor kun je de batterij goed opladen”, lichtte Verstappen toe. “Daar heb je lange rechte stukken, gevolgd door – bijvoorbeeld – een snelle bocht, waardoor je geen nieuwe energie opwekt. Dus op het volgende rechte stuk heb bijna geen energie meer over. Het wordt een zware race”, concludeerde hij neerslachtig.

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