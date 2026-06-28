In de aanloop naar de GP van Oostenrijk, een thuisrace voor Red Bull, vestigde Max Verstappen zijn hoop op een omvangrijk nieuw upgradepakket. In de kwalificatie leverde de aangepaste RB22 hem de vijfde startplek op, maar in de race rukte hij op naar P2. Lange tijd had hij ook zicht op de overwinning, maar rivaal George Russell bleef hem nipt voor. Verstappen was na afloop lovend over het harde werk van zijn team.

“Wat ik zo fijn vond, was dat ik voor het eerst echt het gevoel had dat ik voor de winst kon vechten”, aldus een tevreden Verstappen tegenover de media op de Red Bull Ring. “Ik denk dat we in de eerste helft van de race competitiever waren, want om de een of andere reden voelde ik dat er in de tweede helft iets mis was aan de achterkant van de auto. Alles was extreem lastig, van hobbels en kerbstones tot tractieproblemen; het was gewoon helemaal weg.”

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“Dus dat is iets wat we nog moeten uitzoeken, wat er precies misging”, vervolgde hij. “Maar in de eerste helft voelde ik me echt goed. Ik maakte veel tijd goed en de gevechten met Lewis (Hamilton, red.) waren heel gaaf, al kostten die natuurlijk ook wat tijd.” Verstappen kreeg het tot twee keer toe aan de stok met de zevenvoudig wereldkampioen, wat een aantal fraaie duels opleverde. Uiteindelijk rekende de Nederlander af met zijn oude rivaal, die als vijfde over de meet kwam.

Lof voor Red Bull

In de slotfase opende Verstappen ook de jacht op George Russell, maar die bleef hem nipt voor. “Ik kwam steeds dichterbij, maar halverwege de tweede stint verloor ik veel snelheid”, lichtte de Limburger toe. “Dat is jammer, maar het feit dat we zo dicht bij de overwinning zijn gekomen, hebben we te danken aan de geweldige prestaties van het team. Ze hebben keihard gewerkt om deze upgrades op de auto te krijgen, en dit is volgens mij de eerste keer dat ik me in de race echt competitief voelde. Dat is heel positief om mee te nemen uit dit weekend.”

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