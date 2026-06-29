Max Verstappen kon het tijdens de GP van Oostenrijk niet laten om een subtiele sneer uit te delen aan George Russell. De Nederlander maakte via de boordradio een grap over gele vlaggen, een duidelijke verwijzing naar de controversiële pole position van de Mercedes-coureur op zaterdag. Russell veroverde de eerste startplek terwijl er met een enkele gele vlag werd gezwaaid. De Brit ging van zijn gas, maar had desondanks genoeg snelheid om de snelste tijd te klokken.

Door een aerodynamisch malheur aan de achtervleugel verloor Verstappen zaterdag de controle over zijn RB22. In de slotfase van Q3 schoof zijn auto de grindbak in en belandde hij in de bandenstapel. Er werd kortstondig met een enkele gele vlag gezwaaid, daarna volgden dubbele gele vlaggen. Russell kwam op dat moment als snelste over de meet. Omdat Mercedes via de data kon aantonen dat hij daadwerkelijk had gelift, bleef zijn pole position overeind.

‘Dat betekent vol gas toch?’

Een dag later kreeg Verstappen zelf met gele vlaggen te maken toen Carlos Sainz stilviel op het rechte stuk. Race-ingenieur Gianpiero Lambiase waarschuwde zijn coureur direct. “Gele vlag bij bocht tien, dubbele gele vlaggen over start-finish”, klonk het over de boordradio. De viervoudig wereldkampioen reageerde smalend: “Dat betekent vol gas, toch? Langs de auto heen?” Daarna voegde hij er snel aan toe: “Ik maak een grapje.” Het was een duidelijke verwijzing naar de discussie rondom de pole position van Russell.

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De beslissing van de FIA om de tijd van Russell geldig te verklaren, leidde binnen de paddock tot veel ophef. Ook FORMULE1.nl-columnist Jeroen Bleekemolen vond het ‘belachelijk’ dat er niet werd opgetreden tegen de Engelsman. “Ik was en ben er flink pissig over”, schreef hij na afloop van de race. “Hoe ga je dit aan jonge coureurs uitleggen?”

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