Mercedes-coureur George Russell heeft in Oostenrijk gezegd ook in 2027 voor de Duitse renstal te rijden. De Mercedes-coureur heeft officieel nog een contract tot en met eind 2026, maar volgens de Brit is ‘er geen twijfel mogelijk’ dat hij ook volgende seizoen bij de Zilverpijlen blijft. Van een officiële mededeling is echter geen sprake. Mercedes wordt al lange tijd in verband gebracht met Max Verstappen.

George Russell heeft tot nu toe alleen nog een contract tot en met eind van dit lopende seizoen. “Er is dit weekend geen aankondiging, maar ook volgend jaar race ik bij Mercedes. Honderd procent”, vertelde Russell. “Het is nog niet eens besproken met Toto. We hoeven er niet over te praten. Er is geen twijfel over mogelijk. Ik wil er niet verder op ingaan, maar ik rijd hier volgend jaar ook en dat is een feit.”

De Mercedes-coureur staat in de WK-strijd inmiddels al vijftig punten achter op teamgenoot Kimi Antonelli en staat om die reden ook onder druk. Russell geeft zich echter nog niet gewonnen. “Ik had pech in Canada, maar als dat de andere auto (van Kimi Antonelli, red.) was geweest, zouden we vandaag gelijk staan in punten”, aldus de Brit. “Maar zo gaat het nu eenmaal. Het is pech dat het in die race mijn auto was en in de laatste race was het weer zijn auto.”

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