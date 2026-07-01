George Russell kwam met zijn zege in Oostenrijk weer een stukje dichter bij leider en teamgenoot Andrea Kimi Antonelli in het coureurskampioenschap. De titelstrijd tussen in ieder geval de twee Mercedes-coureurs is nog lang niet gestreden, en volgens een oude bekende van Russell kan hij wel eens een belangrijk ‘psychologisch voordeel’ hebben ten opzichte van zijn jongere teamgenoot: “Hij kreeg in zijn karttijd als de bijnaam ‘opa’, omdat hij zich zo volwassen gedroeg”, onthult oud-Williams-teambaas Claire Williams.

Na de zege van George Russell op de Red Bull Ring in Oostenrijk is het gat tussen de Brit en WK-leider Andrea Kimi Antonelli geslonken tot veertig punten. De Mercedes-coureur begon het seizoen nog als de titelfavoriet, maar moest tussen de Grands Prix van China en Monaco toezien hoe zijn teamgenoot vijf keer de zege pakte. Voormalig Williams-teambaas Claire Williams – die met Russell in zijn F1-debuutjaren samenwerkte – denkt echter dat de Brit een psychologisch voordeel heeft.

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“Mijn ervaring met George is dat hij prima in staat is om die psychologische strijd te winnen en zo het wereldkampioenschap te veroveren,” zei Williams, tegenover het Britse The Independent. “George is zich heel goed bewust van zichzelf en hij zal zich elke dag zitten en zich afvragen: ‘Wat moet ik doen om mijn teamgenoot te overtreffen? En hoe kan ik die strijd winnen?’”

‘Opa’ Russell

De oud-Williams-teambaas komt de strijd tussen de Mercedes-teamgenoten dit jaar ook bekend voor. “Het is vergelijkbaar met toen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016 bij Mercedes tegen elkaar streden en Nico de titel pakte – het is een psychologische strijd die de oorlog beslist”, aldus Williams. “En omdat George in dit stadium, puur op basis van cijfers, een stapje volwassener is dan Kimi, zal hij de strijd op dat vlak winnen. George vertelde vroeger wel eens een verhaal uit zijn karttijd, toen mensen hem de bijnaam ‘opa’ gaven omdat hij zich voor zijn leeftijd buitengewoon volwassen gedroeg.”

Williams verwacht dan ook dat als Kimi Antonelli uiteindelijk toch aan het langste eind trekt in de titelstrijd, Russell daar vrede mee zou hebben. “We weten niet hoe hij later zou reageren als Kimi de titel zou pakken, maar aangezien George een door en door professionele coureur is, zal hij er gewoon mee verdergaan, ermee omgaan en er motivatie uit putten om nog sterker aan het seizoen 2027 te beginnen.”

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