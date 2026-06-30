Toto Wolff staat voor een raadsel: de Mercedes-teambaas snapt niet dat Ferrari bijna, in zijn ogen, ‘onbeperkt’ enorme upgrades kan meenemen voor de SF-26. In Miami en Barcelona nam de Scuderia al tweemaal een groot upgradepakket mee. Volgens Wolff kan het niet anders dan dat het geld van Ferrari onder het geldende kostplafond binnenkort opraakt: ‘Wij hebben niet de financiële buffer om net zoveel onderdelen mee te nemen als Ferrari’, aldus de Oostenrijker.

Ferrari heeft dit seizoen al twee grote upgradepakketten meegenomen – de eerste in Miami en de tweede in Barcelona. Die laatste betaalde zich meteen uit in een zege voor Lewis Hamilton. De Scuderia nam in Oostenrijk upgrades mee aan de krachtbron. Toto Wolff snapt niet hoe zijn Italiaanse concurrent dit allemaal voor elkaar krijgt.

‘Geld moet bij Ferrari binnenkort opraken’

“Wat het chassis betreft, brengen we hier en daar altijd kleine verbeteringen aan, simpelweg omdat we altijd een beetje verbaasd zijn dat Ferrari op die manier zulke enorme updates aan de auto kan doorvoeren,” vertelde de Mercedes-teambaas aan de media in Oostenrijk. “Naar mijn mening moet hun geld binnenkort opraken, het geld binnen het kostenplafond, want wij kunnen dat niet doen. We beschikken simpelweg niet over de financiële buffer binnen het kostenplafond om zoveel onderdelen te kunnen inbrengen zoals zij dat doen.”

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Teams mogen in 2026 niet meer dan 215 miljoen dollar uitgeven aan upgrades die invloed hebben op de prestaties van de bolides. Volgens Wolff is Ferrari de enige renstal die bijna ‘onbeperkt’ met upgrades komt. “Hopelijk verandert dat tegen het einde van het seizoen, wanneer ze geen onderdelen meer kunnen introduceren (dankzij het kostenplafond, red.) – althans, dat zou de logica zeggen – en dan gaan wij met meer komen”, hoopt Wolff. “Alleen Ferrari lijkt qua upgrades geen grenzen te kennen. Bovendien, verwachtten ze ook upgrades onder de ADUO-regeling en kwamen ze al met een nieuwe motor. Ze moeten al een half jaar geleden met de ontwikkeling zijn begonnen.”

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