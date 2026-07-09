Fernando Alonso heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de Formule 1-reglementen van 2026. De tweevoudig wereldkampioen is al langer geen voorstander van de nieuwe generatie auto’s en stelt na de GP van Groot-Brittannië opnieuw dat de nadruk té veel op energiebeheer is komen te liggen. Volgens de Spanjaard gaat dat ten koste van het pure racen én van de rol van de coureur.

“Onze chef kan in deze auto rijden.” “Snelle bochten zijn verworden tot oplaadstations.” “Een trieste bedoening.” Zomaar een greep uit de kritiek van Fernando Alonso op de F1-reglementen voor 2026. Terwijl de AMR26 van Aston Martin nog altijd seconden tekortkomt ten opzichte van de concurrentie, richt de Spanjaard zijn pijlen opnieuw op de hybride technologie die hem zo slecht bevalt. Na afloop van de GP van Groot-Brittannië – waarin de Britse renstal opnieuw stijf onderaan eindigde – gaf hij wederom zijn ongezouten mening.

“Het hangt ervan af wat de fans en de sport willen”, begon Alonso zijn betoog. “Ik heb wat herhalingen van de sprintrace gezien; coureurs die halverwege het rechte stuk een inhaalactie plaatsen, alleen omdat ze meer accucapaciteit hebben. Stuurmanskunst of rijvaardigheid doet er helemaal niet meer toe. Je hoeft niemand uit te remmen, je hoeft niet buitenom in te halen en je hoeft geen risico te nemen. Je drukt gewoon op één knop en haalt in als je een betere motor hebt dan de auto voor je.”

Nieuwe teleurstelling in Spa-Francorchamps

Net als Max Verstappen verwacht Alonso ook weinig van de komende GP van België. Op circuits als Silverstone en Spa-Francorchamps speelt energiebeheer immers een nog grotere rol door de combinatie van snelle bochten en lange rechte stukken. “Silverstone en Spa staan natuurlijk bekend om hun hoge energieverbruik”, legde hij uit. “Je kunt niet al je energie op de rechte stukken inzetten. Volgende week zal het hetzelfde zijn. Als je in Spa van bocht 1 tot en met 5 al je energie gebruikt, is die voor de rest van de ronde op. Dus moet je energie sparen, zodat je van bocht 14 tot aan de chicane nog iets achter de hand hebt.”

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Volgens Alonso heeft dat grote gevolgen voor de prestaties van de auto’s. “Als je op die twee rechte stukken al je energie inzet, wat op papier optimaal is, rijd je vervolgens in sector twee bijna een minuut lang zonder extra vermogen. En laten we niet vergeten dat we zonder de batterij aanzienlijk minder vermogen hebben dan vorig jaar. Zelfs de Formule 2-auto’s beschikken dan over krachtigere motoren”, verzuchtte hij. “Dus ja, dat is een flinke uitdaging.”

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