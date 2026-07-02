De Grand Prix van Nederland moet het decor worden van een belangrijke stap voorwaarts voor Honda en Aston Martin. De Japanse motorfabrikant wil tijdens het raceweekend op Circuit Zandvoort (21, 22 en 23 augustus) een ingrijpend vernieuwde krachtbron introduceren, waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll een flinke prestatieboost moeten krijgen.

Vooralsnog zijn de twee coureurs veroordeeld tot een rol in de achterhoede. Alonso scoorde dit seizoen het enige WK-punt voor het team (in Monaco).

Honda liet eerder al weten in de zomer met een motorupdate te komen, maar trackside general manager en hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft nu voor het eerst een concreet doel genoemd. “Ik zei steeds: deze zomer. Misschien is dat een saai antwoord. Daarom zeg ik nu: ons doel is Nederland”, vertelt hij in Silverstone in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Volgens Orihara werkt Honda met man en macht om de vernieuwde krachtbron op tijd gereed te hebben voor Zandvoort. “We werken hard om alles af te ronden, zodat we de nieuwe power unit naar Nederland kunnen brengen. Dat is ons doel.”

De motorupdate moet samen met een nieuwe chassisupgrade, die Aston Martin eerder tijdens de Grand Prix van Hongarije (26 juli) wil introduceren, de basis vormen voor een sterkere tweede seizoenshelft. Honda richt zich met de nieuwe specificaties vooral op extra snelheid .Tegelijkertijd blijft betrouwbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Hoewel Honda op de testbank bemoedigende resultaten ziet, wil Orihara de verwachtingen temperen. De Japanners verwachten een duidelijke stap voorwaarts, maar beseffen dat de achterstand op de top niet in één keer verdwijnt.

“Er bestaat geen magie in de Formule 1”, zegt hij. “We verwachten een behoorlijke stap vooruit, geen kleine verbetering. Maar we zullen Mercedes of Red Bull Powertrains niet in één keer bijhalen. Dit is de eerste grote stap, daarna zullen er nog meer moeten volgen.”

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