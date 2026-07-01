Carlos Sainz en Fernando Alonso verbazen zich over het feit dat de topteams in de Formule 1 ogenschijnlijk moeiteloos nieuwe upgrades blijven introduceren. Terwijl Ferrari, Red Bull en McLaren de afgelopen races meerdere grote updatepakketten hebben meegenomen, is dat voor teams als Williams en Aston Martin een stuk lastiger binnen de grenzen van het budgetplafond. “Iedereen krabt zich achter de oren.”

Bij Aston Martin richt men zich volledig op een tweede versie van de AMR26, die mogelijk tijdens de Dutch GP op Zandvoort zijn debuut maakt. Achter de schermen wordt keihard gewerkt aan upgrades, maar vóór de tweede seizoenshelft stonden er geen significante aanpassingen op de planning. Alonso liet tijdens de GP van Oostenrijk al blijken dat hij moeite heeft te begrijpen hoe de topteams wél zulke omvangrijke ontwikkelingsprogramma’s kunnen financieren. “Wij hebben blijkbaar geen geld voor onbeperkte upgrades, zoals de andere teams dat wel hebben”, sneerde hij. “Als ik op vrijdag de upgradelijsten van de FIA doorneem, ben ik telkens weer verrast. Misschien hebben de topteams wel een geldmachine in de kelder staan”, grapte hij.

‘Draait niet alleen om geld’

Ook Sainz verbaast zich over het ontwikkelingstempo van de topteams, temeer omdat alle deelnemers aan een strikt budgetplafond zijn gebonden. “Het is niet alleen Williams”, reageerde hij tegenover de media. “Als je naar de andere teams kijkt, denk ik dat iedereen zich achter de oren krabt; hoe krijgen de topteams het voor elkaar? Kijk je naar de laatste vijf races, dan zie je dat niemand meer upgrades heeft meegenomen dan juist die topteams. Dat maakt hun prestaties des te indrukwekkender.”

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Toch benadrukt de Spanjaard dat geld niet de enige bepalende factor is voor succes in de Formule 1. “Het laat zien dat het niet alleen om geld draait”, zei hij. “Dat is tegelijkertijd ook goed nieuws, want geld is bij Williams niet het probleem. We beschikken over de budgetten en de steun van de directie om te investeren waar nodig. Het team heeft al veel geld gestoken in de faciliteiten die we nu hebben. Uiteindelijk draait het vooral om processen, efficiëntie en werkwijzen. Dáár ligt de uitdaging. We moeten analyseren waar we tekortschieten en bovendien talent van andere teams aantrekken om te begrijpen op welke vlakken we nog stappen moeten zetten.”

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