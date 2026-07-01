Adrian Newey heeft onthuld welke upgrades Aston Martin precies meeneemt naar de GP Hongarije. Het is het eerste grote upgradepakket van het team, dat al moest toezien hoe alle concurrenten de afgelopen Grands Prix nieuwe onderdelen aan hun bolides schroefden. Newey hoopt naast verbeterde prestaties van de AMR26 dat het upgradepakket ook het vertrouwen van Fernando Alonso in het Aston Martin-project hernieuwt: ‘Hij wil duidelijke, tastbare vooruitgang zien’.

Na de aanhoudende worstelingen bij Aston Martin dit jaar – van hevige trillingen tot een tegenvallende Honda-motor – neemt het team voor het eerst een groot upgradepakket mee naar de GP Hongarije. Teambaas Adrian Newey hoopt echter niet alleen dat het pakket de AMR26 verbetert, ook hoopt hij dat het Fernando Alonso bij Aston Martin houdt.

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“Fernando kijkt erg uit naar de upgrade en als die goed presteert, hopen we dat hij nog een seizoen in de cockpit zit,” zei Newey in een interview op de officiële Aston Martin-website. “Gezien zijn ervaring, zijn gevoel voor de auto en zijn vermogen om de ontwikkeling in goede banen te leiden, is hij van onschatbare waarde. Maar hij wil duidelijke, tastbare vooruitgang zien. Als we kunnen aantonen dat we resoluut de goede kant opgaan, is hij vastbesloten om achter het stuur te blijven zitten.”

Upgrades voor GP Hongarije

Aston Martin is het enige team dat nog geen grote upgrade heeft meegenomen dit jaar. Volgens Alonso had het tot dusver geen nut om upgrades op de AMR26 te schroeven, omdat ‘ook al winnen we drie of vier tienden, dan rijden we nog steeds achteraan’. Voor de GP Hongarije neemt de renstal voor het eerst aanpassingen aan de bolide mee.

“De voorwielophanging is ongewijzigd. De achterwielophanging is licht aangepast,” verklapt Newey alvast over het upgradepakket. “We hebben een nieuwe neus ontwikkeld en de aerodynamische oppervlakken grondig herzien. Dus hoewel de basisstructuur vergelijkbaar is, gaat het om een omvangrijk aerodynamisch pakket in combinatie met een aanzienlijke gewichtsvermindering. Het doel is om zo dicht mogelijk bij de gewichtslimiet te komen. We verwachten een grote sprong voorwaarts, maar ik ben terughoudend om concrete cijfers te noemen, omdat onze simulatietools nog niet zo geavanceerd zijn of zo goed gecorreleerd als ze zouden moeten zijn.”

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