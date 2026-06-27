Fernando Alonso is verrast door de losgebarsten upgradestrijd tussen de verschillende Formule 1-teams. Meerdere renstallen – zoals Ferrari en Red Bull – hebben al grote upgradepakketten meegenomen dit jaar. Bij Aston Martin wachten ze liever met het uitgeven van geld onder het kostenplafond totdat ze een substantiëler pakket kunnen meenemen: “Maar misschien hebben andere teams geldmachines in de fabriek staan”, grapt Alonso.

Niet alleen strijden Formule 1-teams op het circuit, ook daarbuiten is een heuse ontwikkelingsstrijd losgebarsten. Zo nam Ferrari upgrades mee naar Barcelona – waarmee Lewis Hamilton vervolgens de race won – terwijl Red Bull een waslijst aan aanpassingen voor de RB22 heeft meegebracht naar Oostenrijk. Aston Martin – momenteel het tiende team in het constructeurskampioenschap – heeft ondertussen besloten om niet mee te doen aan deze strijd om zo snel mogelijk upgrades door te voeren.

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“Ik was het daar niet mee eens, maar blijkbaar is er geen geld voor upgrades, onbeperkte upgrades, zoals de andere teams dat doen,” zei Fernando Alonso over het besluit van zijn team tegen de media in Oostenrijk. “Het is verrassend om elke race op vrijdag de FIA-pagina (met upgrades, red.) te zien. Misschien hebben ze de geldmachine wel in de kelder van de fabriek staan,” voegde hij er met een knipoog aan toe.

‘Groter upgradepakket nodig’

Ondanks zijn scherpe opmerkingen maakte Alonso duidelijk dat hij het vertrouwen niet heeft verloren in de beslissing van Aston Martin om kleinere upgrades voor nu uit te stellen. “Nee, ik heb daar geen vraagtekens bij gezet, want we weten natuurlijk niet precies wat de beperkingen van het kostenplafond zijn. Hoeveel er aan de auto gaat veranderen en hoeveel tijd er nodig was om de problemen te doorgronden”, verduidelijkte hij. “Als je daar allemaal rekening mee houdt, begin je met het uitwerken van het verbeterde pakket, en dat kost natuurlijk tijd.”

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Volgens de tweevoudig wereldkampioen werd het besluit al tijdens de GP Australië genomen. “De beslissing is genomen, en ik denk dat het de juiste beslissing is”, benadrukte Alonso. “Voor ons maakt het geen verschil of we in een Grands Prix drie of vier tienden winnen en dan nog steeds achteraan rijden. We hebben iets groters nodig dan dat.”

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