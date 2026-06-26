Red Bull kondigde al aan een upgradepakket mee te nemen naar de thuisrace voor het team in Oostenrijk. Inmiddels is ook bekend welke upgrades de Oostenrijkse renstal dit raceweekend precies aanbrengt op de RB22 van onder meer Max Verstappen. Maar liefst zeven verbeterde onderdelen zijn door Red Bull meegenomen.

Zowel teambaas Laurent Mekies als Max Verstappen bevestigde al dat Red Bull upgrades mee heeft genomen naar de thuisrace op de Red Bull Ring. De upgrades voor de RB22 zijn geen overbodige luxe, aangezien de Oostenrijkse renstal een moeizame seizoenstart beleefde. Het is inmiddels ook bekend hoe omvangrijk het upgradepakket van Red Bull voor de GP Oostenrijk is. Zeven verbeterde onderdelen van de RB22 zijn door de renstal meegenomen.

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Zo bestaat het upgradepakket onder meer uit aanpassingen aan de inlaten van de sidepods, de motorkap, de vloer, de achterwielophanging, de achtervleugel en de uitlaat. Bij de aanpassingen aan de inlaten van de sidepods en de motorkap staat vooral de betrouwbaarheid centraal, terwijl de overige upgrades voor betere prestaties op het circuit moeten zorgen. Ook maakt het pakket de RB22 naar verwachting 6 tot 8 kilo lichter. Dat zou afhankelijk van het circuit twee tot drie tienden tijdwinst moeten opleveren.

Ook andere teams brengen upgrades

Red Bull is echter niet de enige renstal die upgrades meeneemt naar Oostenrijk. Zo heeft Mercedes een nieuwe voorwielophanging en aangepaste motorkap om de koeling te verbeteren, meegenomen. Ferrari heeft ondertussen de vloer, de uitlaat en de spiegelbevestiging aangepast. Deze onderdelen staan echter omschreven als testonderdelen voor de vrije trainingen.

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McLaren brengt vooral upgrades voor de achterkant van de MCL40, met aanpassingen aan het achterremkanaal en de introductie van de ‘Macarena’-achtervleugel. Dit laatste onderdeel wordt echter alleen gebruikt tijdens de vrije trainingen, zo vertelde Oscar Piastri in de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend.

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