De FIA is bereid om Red Bull een uitgebreide uitleg te geven over hoe de veelbesproken motorranglijst tot stand kwam. Het bestuursorgaan wees de motor van de Oostenrijkers aan als de beste van de huidige grid, waardoor Red Bull als enige motorleverancier momenteel geen upgrades aan de krachtbronnen mag aanbrengen. De renstal eiste daarom na de bekendmaking van de ranglijst opheldering, maar de verwachting is niet dat dit de resultaten van de eerste ADUO-analyse zal veranderen.

De FIA verraste begin juni de paddock door de motor van Red Bull als beste van de grid aan te wijzen. Lange tijd werd namelijk gedacht dat de krachtbron van Mercedes de maatstaf was. Red Bull mag hierdoor voorlopig geen upgrades aan de verbrandingsmotor aanbrengen. De Oostenrijkse renstal is inmiddels in gesprek met de FIA om zo meer duidelijkheid te krijgen over het beoordelingsproces. Het bestuursorgaan is bereid om Red Bull uit te leggen waarom hun motor is aangewezen als de meest competitieve van de grid.

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Hoewel de uitleg van de FIA geen verandering zal brengen in de motorranglijst, staat Red Bull wel te springen om die uitleg. “Waar we zeker graag dieper op in zouden willen gaan, is dat we geen enkel voorbeeld uit onze gegevens zien dat erop wijst dat we een voordeel zouden hebben ten opzichte van onze vrienden bij Mercedes”, vertelde teambaas Laurent Mekies nog tijdens de GP Catalonië.

Verbrandingsmotor

Eén reden waarom de Red Bull-motor toch als beste werd aangewezen, werd al uitgelegd door FIA-topman Nikolas Tombazis. De ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) richt zich namelijk alleen op de verbrandingsmotor, niet het elektrische gedeelte van de aandrijflijn. Om Red Bull tegemoet te komen, ging de FIA ermee akkoord om alle gegevens te bekijken die tijdens de eerste beoordelingsperiode, die liep tot de GP van Canada eind mei, waren verzameld. Volgens The Race zijn er echter geen aanwijzingen dat de eerste bevindingen van de FIA – namelijk dat Red Bull minstens 2% voorsprong had op Mercedes op het gebied van de krachtbron – onjuist waren.

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De verwachting is daarom dat het eerste oordeel van de FIA – dat Red Bull over de beste krachtbron van het veld beschikt – blijft staan, ondanks de nog lopende gesprekken met de renstal. Hierdoor is Red Bull de enige motorleverancier die momenteel geen upgrades aan hun krachtbron kan doorvoeren. Of ze dat wel mogen tijdens de tweede beoordelingsperiode van 2026, lijkt vooralsnog vooral af te hangen van welke upgrades Mercedes meeneemt voor hun motor.

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