FIA-topman Nikolas Tombazis legt uit hoe het bestuursorgaan precies tot de veelbesproken motorranglijst is gekomen. De FIA wees begin juni de motor van Red Bull aan als de maatstaf, waardoor de Oostenrijkse renstal kostbare doorontwikkelingskansen misloopt. Volgens Tombazis liggen regels waar de renstallen zelf mee hebben ingestemd aan de basis van het beoordelingsproces: “Het belangrijkste strijdtoneel zou het elektrische gedeelte van de aandrijflijn worden, niet de verbrandingsmotor”.

In tegenstelling tot Mercedes kende Red Bull een zeer moeizame seizoenstart. Hoewel de Oostenrijkse renstal de RB22 inmiddels iets heeft kunnen verbeteren – Max Verstappen pakte in Canada zijn eerste podiumplaats van het seizoen en kon in Monaco meestrijden om de pole position – is het nog de vraag of het team ook het gat naar Mercedes en Ferrari verder kan overbruggen. De FIA wees de Red Bull-motor namelijk aan als beste krachtbron van het huidige veld, waardoor de renstal onder de ADUO-regel kansen op doorontwikkeling misloopt.

LEES OOK: Max Verstappen en Isack Hadjar nemen hotelgasten in de maling

Nikolas Tombazis – de FIA-directeur van de eenzitters – legt uit hoe het ADUO-systeem (wat staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities) precies tot stand kwam. Volgens Tombazis moest de regel gaan helpen met de angst dat nieuwe motorleveranciers altijd achter de gevestigde namen zouden aanlopen. “Deze autofabrikanten investeren enorm veel geld om toe te treden tot de Formule 1”, legt hij uit aan SoyMotor. “Als zij vervolgens worden vernederd, is dat schadelijk voor hun imago en voor hun betrokkenheid bij de sport.”

Met het sinds 2021 geldende budgetplafond konden nieuwe leveranciers vervolgens niet zo makkelijk het gat naar de gevestigde namen overbruggen. “Er bestond dus de zorg dat je, als je eenmaal achterliep, bijna veroordeeld kon zijn tot permanente ellende. En die permanente ellende zou ertoe kunnen leiden dat de fabrikanten, de sport verlaten. Vanuit die gedachte is het concept van de ADUO ontstaan.”

Verkeerde inschatting

Dat Red Bull onder de nieuwe ADUO-regel kostbare ontwikkelingskansen misloopt, komt gedeeltelijk door een verkeerde inschatting vanuit de FIA. “Het belangrijkste strijdtoneel zou het elektrische gedeelte van de aandrijflijn worden, niet de verbrandingsmotor”, onthult Tombazis de voorspelling toentertijd. “De elektrische component werd immers gezien als de technologie van de toekomst, enzovoort. In 2021 zeiden mensen: ‘We gaan nooit meer een verbrandingsmotor bouwen.’ Dat was natuurlijk een verkeerde inschatting. De reden waarom de ADUO zich richt op het verbrandingsgedeelte, is dat men het gevoel had dat het elektrische deel het echte strijdtoneel zou worden.”

Vervolgens werd er besloten dat de FIA zou kijken naar alleen het vermogen, en niet naar andere parameters die ook invloed hebben op de prestaties. “Er is dus een functie die het gemiddelde vermogen over een ronde berekent, maar dan gewogen op basis van het belang van de verschillende punten op het circuit”, legt Tombazis het verdere proces uit. “In feite levert dat ons het vermogen van elke auto in elke ronde op. Zo doen we dat. Normaal gesproken zouden we dit op basis van zes races doen, maar door de afgelaste races hebben we het in deze eerste periode met vijf races gedaan. We nemen het gemiddelde van die vijf races en bepalen op basis daarvan de rangorde.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.