Max Verstappen en Isack Hadjar zijn dit seizoen voor het eerst teamgenoten bij Red Bull. Naast dat beide coureurs hierdoor ieder Grand Prix-weekend in de RB22 rijden, betekent dat ook dat ze alle twee geregeld meedoen aan uitdagingen voor de officiële sociale mediakanalen van de Oostenrijkse renstal. De laatste in deze reeks: neem hotelgasten in de maling.

In een hilarische nieuwe video gaat Isack Hadjar undercover als receptiemedewerker in het Seminole Hard Rock Hotel in Florida. De Frans-Algerijnse coureur krijgt ondertussen via een oortje van Max Verstappen te horen welke opdrachten hij moet uitvoeren. Zo draagt de viervoudig wereldkampioen zijn teamgenoot op om ineens gitaar te gaan spelen, een badmuts op te zetten of te schreeuwen wanneer een hotelgast bij de receptie aankomt. Hadjar volgt deze opdrachten keurig op, wat tot veel gelach bij Verstappen leidt.

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Bekijk de hele video hier:

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