Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve neemt de huidige situatie bij Red Bull onder de loep. De afgelopen jaren nam het ene na het andere kopstuk afscheid bij de Oostenrijkse renstal, totdat alleen stercoureur Max Verstappen momenteel ‘als laatst overgebleven soldaat’ nog bij Red Bull actief is. “We hebben het zelfs niet meer over Red Bull, we hebben het alleen over Max”, ziet Villeneuve, die de Oostenrijkers adviseert alles op alles te zetten over Verstappen binnenboord te houden.

Max Verstappen is inmiddels al bezig met zijn elfde seizoen in de Formule 1 bij het team van Red Bull. Zijn tijd bij de Oostenrijkse renstal bezorgde de Nederlandse coureur veel succes, met vier gewonnen titels achter elkaar tussen 2021 en 2024. Sindsdien hebben echter meerdere kopstukken die medeverantwoordelijk waren voor het succes de renstal verlaten. Zo stapten Jonathan Wheatley en Adrian Newey over naar respectievelijk Audi en Aston Martin, werd oud-teambaas Christian Horner ontslagen en ging voormalig adviseur Helmut Marko met pensioen.

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Ook Verstappens vaste race-engineer Gianpiero Lambiase vertrekt na 2027 naar McLaren, waardoor Red Bull volgens oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve alles op alles moet zetten om de Nederlandse wereldkampioen binnenboord te houden. “Max is namelijk op dit moment het enige positieve punt in het team,” legt Villeneuve uit tegenover Sky F1. “Afgezien van de motor, want zoals we hebben gezien is de motor erg goed, het verbrandingsmotorgedeelte ervan.” De FIA wees begin juni de Red Bull-motor aan als de beste krachtbron van het huidige veld.

Volgens Villeneuve is Red Bull sinds de hoogtijdagen van Verstappen een ‘erg politieke plek’ geworden. “Het lijkt erop dat er zoveel interne strijd is over wie de leiding gaat nemen, wie dat gaat doen, en iedereen is eruit gegooid”, vermoedt de oud-coureur. “Het is erg moeilijk om een mooie toekomst bij Red Bull te zien. Het is echt vreemd. Ze gaan nu echt bergafwaarts. Ze hebben de bodem nog niet bereikt, dat is een lastige situatie. Het team heeft wel echt de vonk verloren.”

‘Laatst overgebleven soldaat’

Red Bull heeft een erg moeilijke seizoenstart achter de rug, met maar één podiumplaats voor Verstappen in zeven Grands Prix tijd. Villeneuve verklaarde dat het aan de besluitvormers is om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op hun plek zitten om de auto te ontwikkelen en Verstappen tevreden te houden. “Niemand spreekt over het Red Bull-team in de trant van: ‘O, dat gekke, leuke, snelle team, die vinden altijd wel een oplossing’,” aldus de oud-coureur. “Nee, ze spelen niet eens meer een rol. We hebben het niet over hen, we hebben het alleen over Max. Godzijdank is hij er, want hij kan nog steeds hard met deze auto rijden.”

“Ze hebben iedereen weggestuurd die dit team heeft gemaakt tot wat het nu is, wat waanzinnig is, want zelfs Max kwam pas later, nadat het team al was opgebouwd”, vervolgt Villeneuve. “Hij was de laatste aanwinst voor het team, maar nu is hij de laatst overgebleven soldaat. Dat maakt het echt heel, heel moeilijk, want hij kan het team niet in zijn eentje aan. Alles is als het ware vernietigd binnen Red Bull en moet opnieuw worden opgebouwd, maar hoe gaat dat gebeuren? Daarvoor moeten we wachten tot alle politieke aspecten zijn geregeld.”

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