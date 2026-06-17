Jos Verstappen is duidelijk klaar met alle analisten die blijven speculeren over de F1-toekomst van zijn zoon Max. Sinds Red Bull de afgelopen jaren een stuk minder competitief is geworden, doen allerlei geruchten de ronde over een mogelijke overstap naar Mercedes. Ralf Schumacher kwam in de nasleep van de GP van Catalonië met nieuwe informatie, maar Jos Verstappen wijst de Duitser stevig terecht.

Het is duidelijk dat er al langer iets speelt tussen Mercedes en Max Verstappen. Zo startte Toto Wolff vorig jaar nog een charmeoffensief richting de Nederlander, al gaf hij later aan daar spijt van te hebben. In het huidige F1-seizoen, waarin Red Bull voorlopig geen vuist kan maken tegen de andere topteams, blijft een mogelijk vertrek van Verstappen de gemoederen bezighouden. Zo kwam oud-coureur Ralf Schumacher in een aflevering van de Backstage Boxengasse-podcast met nieuwe informatie.

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“Achter de schermen heeft Toto Wolff hem (Verstappen, red.) al een aanbod gedaan”, vertelde de Duitser. “Maar dat aanbod was financieel blijkbaar zo slecht dat dat sowieso geen optie is.” Die uitspraken gingen razendsnel het internet over, maar Jos Verstappen was er als de kippen bij om de geruchten de kop in te drukken én Schumacher op zijn nummer te zetten. “Ralf, je verspreidt weer valse informatie”, schreef de voormalig Formule 1-coureur op Instagram.

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