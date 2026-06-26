De FIA heeft het beste financiële jaar in tien jaar tijd achter de rug. Zo maakt het bestuursorgaan op donderdag bekend. De FIA boekte 6,7 miljoen euro aan winst, 43 procent meer dan het jaar ervoor. In 2021, het jaar waarin Mohammed Ben Sulayem aantrad als voorzitter, stond het bestuursorgaan nog op een verlies van 24 miljoen euro.

Naast de 6,7 miljoen euro aan winst, boekte de FIA operationele inkomsten van 191,7 miljoen euro in 2025, een groei van 75 procent sinds 2021. Het bestuursorgaan zorgde tegelijkertijd ook voor een sterkere financiële positie: het genereerde een operationele kasstroom van 53,7 miljoen euro en sloot het jaar af met 43,6 miljoen euro aan liquide middelen – meer dan het dubbele van het vorige totaal – terwijl het volledig vrij bleef van financiële schulden.

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Voorzitter Mohammed Ben Sulayem ziet de laatste financiële resultaten van de FIA als belangrijke bewijs van de progressie die sinds 2021 is gemaakt. “Zes maanden na het begin van mijn tweede termijn als FIA-voorzitter blijf ik mij inzetten voor een winstgevende en financieel duurzame bedrijfsvoering”, zegt de FIA-voorzitter in het persbericht. “Ik ben er trots op dat we vandaag de dag deze missie blijven waarmaken: we hebben het beste bedrijfsresultaat van de FIA in tien jaar behaald en voortgebouwd op de aanzienlijke vooruitgang die sinds 2021 is geboekt.”

Verkiezingsbelofte

“Het verbeteren van het bestuur, de transparantie en de financiële gezondheid van de FIA stond centraal in mijn verkiezingsbelofte, en we hebben de organisatie omgevormd tot een veerkrachtigere en professionelere federatie”, vervolgt de Emirati. “Ik zal nauw blijven samenwerken met alle belanghebbenden om positieve veranderingen binnen de FIA te stimuleren en langetermijnwaarde te creëren voor onze aangesloten clubs, onze kampioenschappen, onze mensen en onze wereldwijde mobiliteits- en motorsportgemeenschappen.”

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