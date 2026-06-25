FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem ligt opnieuw onder vuur nadat tijdens de algemene vergadering in Macau een voorstel werd aangenomen om de termijnlimiet voor het voorzitterschap af te schaffen. Dankzij het voorstel, dat door de Emirati zelf werd ingediend, kan hij langer aanblijven dan de huidige maximale termijn van twaalf jaar. Het is niet de eerste keer dat de voorzitter in opspraak raakt vanwege de macht die hij binnen het bestuursorgaan uitoefent.

De FIA verdedigde de wijziging eerder door te stellen dat hiermee een uniforme aanpak ontstaat voor ambtstermijnen binnen verschillende FIA-organen. Tegelijkertijd werden ook andere aanpassingen goedgekeurd die betrekking hebben op toekomstige voorzittersverkiezingen. Zo moeten kandidaten voortaan ‘voldoende ervaring aantonen binnen een FIA-lidstaat of een FIA-orgaan’. Daarnaast is de termijn waarbinnen kandidaten hun volledige team van vicevoorzitters moeten presenteren meer dan verdubbeld: van 49 naar 100 dagen vóór de verkiezingen.

De wijzigingen leiden tot kritiek vanuit verschillende hoeken. Voormalig FIA-vicevoorzitter Robert Reid, die vorig jaar opstapte vanwege ‘een fundamentele breuk in de bestuursnormen’, uitte zijn zorgen publiekelijk. “Termijnbeperkingen garanderen geen goed bestuur”, schreef hij op LinkedIn. “En ze voorkomen geen slechte beslissingen. Maar ze creëren wel een moment waarop vernieuwing moet plaatsvinden”, benadrukte hij fel. “Ze herinneren een instelling er bovendien aan dat een ambt tijdelijk is, dat legitimiteit steeds opnieuw moet worden verdiend en dat niemand structureel onmisbaar mag worden.”

Kritiek op Ben Sulayem

Volgens Reid kunnen de nieuwe verkiezingsregels bovendien de toegang voor uitdagers bemoeilijken. “Natuurlijk moet een voorzitterskandidaat de FIA begrijpen”, vervolgde hij. “Natuurlijk zijn geloofwaardigheid, ernst en relevante ervaring belangrijk. Maar de formulering van de toelatingsregels is van belang. Als de norm niet duidelijk is gedefinieerd, verschuift de macht naar degenen die haar toepassen.” De besluiten volgen op een periode waarin het leiderschap van Ben Sulayem regelmatig ter discussie stond. Toen vorig jaar meerdere kandidaten naar voren traden om hem uit te dagen voor het FIA-voorzitterschap, maakte hij het onmogelijk voor hen om zich verkiesbaar te stellen.

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Tim Mayer, de voornaamste tegenkandidaat van Ben Sulayem, trok zijn kandidatuur en zijn FIA Forward-campagne indertijd terug. “Er zal maar één kandidaat zijn – de zittende – en dat is geen democratie”, liet hij weten. In een persbericht onthulde de Amerikaan bovendien dat veel FIA-leden het huidige bewind vrezen. “Tijdens onze reizen over de hele wereld zeiden veel aangesloten clubs tegen me: ‘We willen spreken, maar we kunnen het niet.’ Ze vrezen projecten, financiering of erkenning te verliezen als ze het huidige systeem in twijfel trekken.” Ben Sulayem volgde in 2021 voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt op. Na zijn eerste ambtstermijn werd hij in december vorig jaar herkozen.

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