De FIA heeft via de World Motor Sport Council officieel groen licht gegeven voor een belangrijke aanpassing van de F1-motorreglementen. De verdeling tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving wordt de komende jaren officieel stapsgewijs aangepast. Daarnaast zijn twee veiligheidsmaatregelen voor het seizoen 2026 goedgekeurd, met wijzigingen rond Boost Mode en hitteprotocollen.

Vanaf 2027 verschuift de verdeling van de aandrijflijn naar 58 procent verbrandingsmotor en 42 procent elektrische energie. Een jaar later wordt dat verder aangepast naar 60-40. De wijzigingen volgen op kritiek van coureurs, onder wie Max Verstappen, over de rijeigenschappen van de nieuwe generatie auto’s. Om deze aanpassingen zonder ingrijpende technische wijzigingen mogelijk te maken, worden op specifieke circuits zoals Monza het aantal verkenningsronden beperkt en kan de raceduur indien nodig met één of twee ronden worden ingekort. Ook worden de wintertests voorafgaand aan het seizoen 2027 uitgebreid van drie naar vier dagen ‘vanwege de algemene complexiteit van de huidige generatie auto’s’.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem onderstreept dat de ontwikkeling van de nieuwe reglementen een doorlopend proces blijft. “De FIA blijft toezicht houden op de ontwikkeling van de reglementen voor 2026 en werkt nauw samen met alle belangrijke belanghebbenden binnen de autosport”, aldus de Emirati. “Zoals bij elke grote regelwijziging eindigt het proces niet wanneer de auto’s voor het eerst de baan op gaan. Continue dialoog en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de reglementen voldoen aan de behoeften van de sport, de coureurs én de fans. Samen onderzoeken we de toekomstige richting van het kampioenschap. Daarbij bekijken we hoe de sport innovatie, duurzaamheid, prestaties en aantrekkingskracht voor de fans, in de komende jaren in balans kan brengen.”

Wijzigingen rond Boost Mode en hitteprotocollen

Daarnaast voert de FIA een belangrijke veiligheidsaanpassing door voor races in natte omstandigheden. De eerder verboden Boost Mode keert gedeeltelijk terug, maar uitsluitend om vermogensverlies tijdens het afremmen op rechte stukken te voorkomen. De extra inhaalfunctie blijft uitgeschakeld. Het rapport van de World Motor Sport Council leest: “Bij weinig grip, een natte baan en slecht zicht is de boostmodus opnieuw geïntroduceerd, maar beperkt tot het voorkomen van vermogensreductie. De inhaalfunctie is uitgeschakeld. Deze wijzigingen zijn om veiligheidsredenen doorgevoerd.”

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Tot slot wordt ook het protocol rond extreme hitte aangepast. Voortaan kan een hittewaarschuwing afzonderlijk gelden voor een sprintrace en een hoofdrace, in plaats van automatisch voor het gehele raceweekend. Dat heeft gevolgen voor de verplichte koelvesten en eventuele extra ballast die coureurs moeten meenemen. “De waarschuwing voor hittegevaar kan nu worden opgesplitst tussen een sprintrace en een hoofdrace”, lichtte de FIA toe. “Een waarschuwing voor hittegevaar wordt nog steeds 24 uur voor aanvang van de wedstrijd afgegeven, voor de sprintrace, de hoofdrace of beide.” Voor het aankomende raceweekend in Oostenrijk ligt al een hittewaarschuwing op de loer.

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