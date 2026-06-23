De mussen vallen van het dak en ook tijdens de GP van Oostenrijk wordt het bloedheet. Jeroen Bleekemolen legt uit wat dit voor impact heeft op mens en materiaal. En wie zijn de kanshebbers op een podiumplek op de Red Bull Ring? Mercedes lijkt de torenhoge favoriet, of kan Lewis Hamilton zijn momentum vasthouden en er nog een overwinning aan vastplakken? En dan Max Verstappen, kan hij nog iets uit de hoge hoed toveren tijdens de thuisrace van zijn team?

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