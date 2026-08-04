De zomerstop is hét moment om de balans op te maken. Samen met Jeroen Bleekemolen en Allard Kalff blikken we in Formule 1 Paddockpraat terug op de eerste seizoenshelft van de Formule 1. Wat waren de grootste verrassingen, de hoogtepunten en de teleurstellingen? En wat zegt dat over de rest van het seizoen?

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