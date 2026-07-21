Ook in België zegevierde Kimi Antonelli en de jonge Italiaan lijkt niet te stoppen. Behoort hij qua talent nu al in het rijtje van Senna, Schumacher en Verstappen? Verder doet Red Bull er alles aan om Max Verstappen aan boord te houden en behandelen we het hoofdpijndossier van Aston Martin. Ook blikken we vooruit op de laatste race voor de zomerstop: de Grand Prix van Hongarije. Wordt dit ook weer een prooi van Antonelli, of moeten we juist op Ferrari gaan letten?

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