We zoomen in op het strategisch geblunder bij de topteams tijdens de GP van Hongarije, het verschil in beleving tussen Max Verstappen en Red Bull, het begin van de wederopstanding van Aston Martin en je hoort alles wat je moet weten over de verplichte zomerstop. Mis het niet!

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