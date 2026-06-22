Max Verstappen en consorten hangt tijdens de aankomende GP van Oostenrijk een officiële hittewaarschuwing van de FIA boven het hoofd. Volgens de laatste weerberichten worden er gedurende het hele weekend temperaturen van boven de 32 graden Celsius verwacht, genoeg om een ‘Heat Hazard Declaration’ te activeren en de koelvesten uit de kast te halen. Vorig jaar waren de meningen over deze nieuwe maatregel van de FIA verdeeld.

Naar aanleiding van de GP van Qatar in 2023 begon de FIA voor het eerst na te denken over een officiële hittewaarschuwing. Die race ging de boeken in als een van de warmste uit de moderne Formule 1, met de nodige gevolgen. Rookie Logan Sargeant moest zijn wedstrijd vroegtijdig staken door de extreme hitte en Esteban Ocon loosde onderweg zijn maaginhoud in zijn helm. Na tests met verschillende oplossingen presenteerde de FIA vorig jaar haar eigen hitteprotocol. Een officiële waarschuwing wordt afgegeven wanneer temperaturen van 31 graden Celsius of hoger worden verwacht.

De coureurs kunnen op dat moment gebruikmaken van koelvesten die de FIA heeft laten ontwikkelen om de fysieke belasting tijdens de race te verlichten. Centraal in het systeem staat een speciaal brandwerend koelvest, voorzien van dunne buisjes waardoor een koelvloeistof stroomt. Die vloeistof wordt via een pomp en een netwerk van leidingen aangevoerd vanuit een koeltank in de auto, waardoor het bovenlichaam van de coureur wordt gekoeld.

Controversiële koelvesten

In 2026 is het koelsysteem een integraal onderdeel van de auto geworden. Coureurs zijn echter niet verplicht om het te gebruiken. “Elke coureur mag ervoor kiezen geen persoonlijke uitrusting te dragen die deel uitmaakt van het koelsysteem”, luidt artikel 26.19 van het sportief reglement. “In dat geval moeten alle andere onderdelen, inclusief eventuele koelvloeistof, van het koelsysteem wél in de auto gemonteerd zijn. Daarnaast moet het verschil in massa worden gecompenseerd door het plaatsen van ballast in de cockpit.”

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Waarom zou een coureur ervoor kiezen om geen koelvest te gebruiken? Dat legde Max Verstappen vorig jaar uit tijdens het raceweekend in Singapore, de eerste keer dat er een FIA-hittewaarschuwing werd afgegeven. “Ik ga het niet gebruiken”, aldus de Nederlander tegenover de media. “Ik heb er niet zo veel last van en het wordt sowieso wel zweten geblazen. Een beetje zweten is prima en het vest wordt na vijftien à twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus eigenlijk niks aan.” Hij kreeg bijval van andere coureurs, die veelal klaagden over het ongemak dat zij ervaarden door het koelvest.

Lando Norris experimenteert met het koelvest van de FIA (Getty Images)

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