Max Verstappen daagt de overheid uit om in de toekomst mee te investeren in de toekomst van de autosport in Nederland. Dat vertelt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in een exclusief en uitgebreid interview in FORMULE 1 Magazine, onder andere naar aanleiding van het wegvallen van de Dutch GP in Zandvoort. “Hopelijk pakt de overheid de handschoen op. Ondersteunining is op bepaalde momenten belangrijk.”

Lees het volledige interview met Max Verstappen in de speciale Zandvoort-uitgave van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt nu in de winkel en is ook hier te bestellen. Hieronder alvast een korte passage uit het interview.

– De Formule 1 neemt afscheid van Zandvoort. Jij neemt op een gegeven moment zelf ook afscheid van de Formule 1. Ook daarna zou je willen dat autosport in Nederland populair blijft. Wat is daarvoor nodig, denk je?

Max Verstappen: “Dat ligt niet in mijn handen. De populariteit hangt vooral af van het talent dat eraan zit te komen en waarvan hopelijk iemand het schopt tot de Formule 1. Want dat creëert toch de grootste hype. Toeval speelt altijd een rol. Kijk ook naar Duitsland in het verleden.”

“En hopelijk pakt ook de overheid de handschoen op. Ondersteuning is op bepaalde momenten belangrijk. Iedereen heeft in ieder geval kunnen zien wat autosport teweeg kan brengen. Kijk eens naar Duitsland. Alles moet heel groen, maar dat is tegelijkertijd ook het land van de grote fabrikanten. Dat is een spagaat. Gelukkig hebben ze daar nog wel mooie races, zoals de 24 uur van de Nürburgring, maar ook dat soort evenementen is al moeilijk te organiseren.”

“Het is moeilijk om een structuur neer te zetten. Autosport is geen voetbal. Je legt makkelijker een grasveldje aan en dan een circuit. Geld speelt natuurlijk een enorme rol. We zien in Spanje bijvoorbeeld hoe het ook kan, hoeveel ondersteuning er daar is voor motorcoureurs en circuits. Natuurlijk hebben ze daar meer plek en mogelijkheden, maar er is ook gewoon meer aandacht en prioriteit. En dat zie je bij heel veel olympische sporten ook. Als een land echt wil, dan kun je de mogelijkheden creëren voor talenten om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen.”

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.