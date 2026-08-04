Franz Tost begrijpt de kritiek van Max Verstappen op de nieuwe F1-reglementen. Volgens de voormalig Toro Rosso-teambaas kan Verstappen met de huidige auto een van zijn grootste wapens – later remmen dan de concurrent – niet langer optimaal benutten. Tegelijkertijd ziet hij dat de nieuwe regels van meerwaarde zijn voor de fans. “Ik heb dit seizoen nog geen enkele saaie race gezien.”

Sinds de introductie van de nieuwe technische reglementen voor 2026 heeft Verstappen zich meermaals kritisch uitgelaten over de grotere rol van de elektrische aandrijving. De Nederlander noemde de auto’s voorafgaand aan het nieuwe seizoen ‘Formule E op steroïden’ en stelde dat de huidige verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische krachtbron de kwaliteit van de races heeft aangetast.

Franz Tost positief over ontwikkelingen in F1

Tost deelt die conclusie niet. De Oostenrijker ziet juist een aantrekkelijk kampioenschap, al begrijpt hij wel waar de frustratie vandaan komt. “Ik heb dit seizoen nog geen enkele saaie race gezien”, reageerde hij tegenover Kronen Zeitung. “Natuurlijk is er veel discussie geweest over de nieuwe reglementen. Ik begrijp ook de frustratie van topcoureurs zoals Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso, die normaal gesproken uitblinken bij het aanremmen van bochten. Maar als je tien of twintig meter vóór het rempunt al van het gas moet om energie terug te winnen, verlies je dat voordeel.”

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Volgens Tost zorgen de huidige regels er dus voor dat coureurs die normaal gesproken het verschil maken in de bochten, die kwaliteit minder kunnen uitspelen. Alonso gaf eerder een vergelijkbare uitleg; doordat er energie moet worden teruggewonnen, levert later remmen niet langer hetzelfde voordeel op. Toch kijkt Tost positief naar de toekomst. Vanaf 2027 en 2028 wordt de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische aandrijving opnieuw aangepast. “De ontwikkeling gaat in een zeer positieve richting. Er zijn veel inhaalmanoeuvres, en dat is volgens mij precies wat de toeschouwers willen zien. Of de batterij vol of leeg is, maakt voor de meeste fans niet uit.”

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