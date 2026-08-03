In 2026 organiseert Circuit Zandvoort de laatste Dutch GP. Na vijf spectaculaire raceweekenden en evenzoveel optredens van thuisheld Max Verstappen is het evenement uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het sportjaar én een wereldberoemd volksfeest. Terwijl we aftellen naar het slotakkoord van de Dutch GP, blikken we ook terug op de voorgaande edities. We gaan terug naar 2021: het jaar waarin de Formule 1 terugkeerde naar Nederland.

Eigenlijk had de Dutch GP al in 2020 zijn rentree op de F1-kalender moeten maken, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Het beloofde Oranjefeest werd een jaar uitgesteld en in 2021 keerde het F1-circus eindelijk terug naar Nederland. Voor Max Verstappen kwam dat als geroepen. In het door corona getekende seizoen van 2020 stond er geen maat op Lewis Hamilton en Mercedes, maar in 2021 kon de Nederlander de Brit eindelijk naar de kroon steken in zijn Red Bull.

De verhitte titelstrijd kreeg begin september een nieuw decor in Zandvoort. Hamilton begaf zich in het hol van de leeuw en Verstappen profiteerde optimaal van zijn eerste thuisrace. In de kwalificatie sloeg hij meteen toe en pakte hij pole position; zijn rivaal kwam slechts 0,038 seconde tekort. Op het smalle circuit, waar de startpositie cruciaal is, bleek dat een belangrijk voordeel.

Raceverloop GP Nederland 2021

Toen om 15.00 uur de lichten doofden, werd er eindelijk weer met F1-bolides over Zandvoort geracet. Zonder kleerscheuren kwamen alle twintig coureurs de eerste ronde door, waarbij Verstappen – die uitstekend van zijn plek kwam – de leiding behield. Bovendien sloeg hij direct een gat naar Hamilton. Laatstgenoemde dook na twintig ronden als eerste de pitstraat in, maar de bandenwissel verliep niet vlekkeloos. Een ronde later volgde Verstappen, die zijn voorsprong behield, maar wel achter Valtteri Bottas terechtkwam. De Fin verloor echter veel tempo op zijn oude banden en werd op het rechte stuk eenvoudig ingerekend.

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Na 39 ronden probeerde Hamilton opnieuw iets te forceren met een pitstop, maar Red Bull reageerde direct en riep Verstappen eveneens naar binnen. De Nederlander bouwde zijn voorsprong vervolgens gestaag uit, waarop Mercedes zich in de slotfase gewonnen leek te geven. Beide coureurs kregen op de valreep een setje softs onder de auto geschroefd; Hamilton pakte zo wel het extra WK-punt voor de snelste raceronde. Een schrale troost, want Verstappen trakteerde de uitzinnige Oranjefans op een dominante thuiszege én nam de leiding in het wereldkampioenschap over.

“Zoals je al kunt horen is het ongelooflijk om hier te winnen”, reageerde een uitzinnige Verstappen na afloop. Het oorverdovende gejuich van zijn thuissupporters overstemde ieder geluid. “De verwachtingen voorafgaand aan het weekend waren erg hoog en het is niet makkelijk om die waar te maken. Ik ben enorm blij met de overwinning en het feit dat ik het kampioenschap weer leid. Het is simpelweg een geweldige dag, ook met al het publiek hier. Ongelooflijk.”

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