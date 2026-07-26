Het aftellen naar de laatste Nederlandse Grand Prix is begonnen! Na de zomerstop wordt de tweede seizoenshelft van de Formule 1 feestelijk afgetrapt met een bomvol sprintweekend op Circuit Zandvoort. Nog één keer zal Max Verstappen voor eigen publiek in actie komen, alvorens het doek valt voor het grootste autosportfestijn van ons land. Bekijk hier alvast het tijdschema voor de laatste GP van Nederland op Zandvoort.

Sinds 2021 is het historische Zandvoort weer een vaste waarde op de F1-kalender. De successen van stercoureur Max Verstappen wakkerden de autosportgekte in Nederland verder aan, waardoor de Formule 1 voor het eerst sinds 1985 terugkeerde naar het duinencircuit. De moderne Dutch Grand Prix bleek een schot in de roos. Wereldwijd genoten F1-fans van het glooiende circuit en de unieke Oranje-sfeer. Bovendien drukte Verstappen zijn stempel op het evenement door de eerste drie edities op zijn naam te schrijven. Daarna volgden overwinningen van Lando Norris en Oscar Piastri.

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In 2026 doet de Formule 1 Nederland nog één keer aan, waarna Zandvoort weer van de kalender verdwijnt. De organisatie besloot het contract met de koningsklasse niet te verlengen. Als afscheidscadeau worden de fans echter getrakteerd op meer raceactie dan ooit tevoren: in augustus wordt voor het eerst een sprintrace verreden op Zandvoort. Houd onderstaand tijdschema dus goed in de gaten, zodat je geen enkele sessie mist!

Tijdschema GP Nederland in Zandvoort

Vrijdag 21 augustus

VT1: 12.30 – 13.30 uur

Sprintkwalificatie: 16.30 – 17.15 uur

Zaterdag 22 augustus

Sprintrace: 12.00 – 13.00 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 23 augustus

Race: 15.00 – 17.00 uur

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