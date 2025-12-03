Tijdens de Dutch GP van 2024 heeft een uitzendbureau zestig arbeidskrachten ingezet zonder geldige werkvergunning. Dat maakte de Nederlandse Arbeidsinspectie woensdag bekend. Het betrof voornamelijk vreemdelingen uit Colombia, die onder meer als afwasser, keukenhulp en cateringmedewerker werkten. Het bureau in kwestie kreeg een boete van bijna een half miljoen euro opgelegd.

Een Rotterdams uitzendbureau zette tijdens de Nederlandse Grand Prix van 2024 zestig vreemdelingen in. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is dat in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Het bureau kreeg een boete van 427.500 euro opgelegd. Ook het inlenende bedrijf – dat verzuimde de identiteit en vergunningen van de werknemers te controleren – kreeg een boete van 405.000 euro. Beide partijen ontvingen bovendien een waarschuwing voor mogelijke stillegging bij herhaling van de overtredingen.

Minderjarige werknemers

Tijdens de controles rond de opbouw en tijdens de Dutch GP van 2025 werden opnieuw misstanden aangetroffen, ditmaal bij een ander uitzendbureau. Inspecteurs constateerden dat elf jongeren aan het werk waren, onder wie twee 15-jarigen. Zij maakten te lange werkdagen en werkten bovendien ‘s nachts, wat in strijd is met de Arbeidstijdenwet. Voor deze overtredingen worden nog boeterapporten opgemaakt. Daarnaast werd een persoon aangetroffen die zich voordeed als iemand anders en niet in Nederland mag werken. Het onderzoek naar deze werknemer en het betrokken uitzendbureau loopt nog.

Ondertussen staat vast dat de Dutch GP na de editie van 2026 van de Formule 1-kalender verdwijnt. De race in Zandvoort, die sinds de terugkeer in 2021 steevast volle tribunes trekt, beleeft daarmee in 2026 zijn voorlopig laatste editie. De organisatie onderzoekt nog welke mogelijkheden er voor de langere termijn bestaan, maar tot een nieuw contract met de Formule 1 is het vooralsnog niet gekomen. In het nieuwe jaar wordt – als afscheidsnummer – ook een sprintrace georganiseerd.

